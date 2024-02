Vorige maand won de Aruba Tourism Authority op het Reisgala 2024 de Vakantie Award voor beste verkeersbureau.

“We werken als verkeersbureau in een sector met heel veel andere verkeersbureaus. Het is natuurlijk geen wedstrijd, maar we proberen wel ons best te doen om Aruba als vakantiebestemming goed in de markt te zetten. Dat doe je als team en iedereen bij ons op kantoor doet zijn of haar uiterste best om dat te bereiken. Ze gaan zelfs nog een stapje verder dan wordt verwacht”, laat Jaap Ellis (Sales en Marketing Manager Europe) aan ons weten. Maar wat zijn de verwachtingen voor dit jaar? We vragen het aan Sharmin de Vries (PR Manager Benelux). “Ons doel is om 42.800 vakantiegangers uit Nederland op Aruba te verwelkomen en in totaal ruim 105.100 vanuit Europa. Globaal mikken wij op 1.247.000 bezoekers. De eerste maand van 2024 is in ieder geval al uitstekend begonnen.”

Culinaire parel

Sharmin: “Wij zetten in 2024 volop in op twee voor ons zeer belangrijke thema’s, namelijk culinair en wellness. Met onze Aruba-effect campagne laten wij zien dat er geen betere bestemming voor je algehele gemoed is dan ons ‘One happy island’ en dat het gevoel dat je daar ervaart je nog lang bijblijft. In 2024 borduren wij daarop voort. Op culinair vlak durven wij wel te stellen dat Aruba de culinaire parel in het Caribisch gebied is. Op Aruba reis je meerdere keren culinair de wereld rond zonder het eiland te verlaten. Je dineert er ook op het allerhoogste niveau. Het eiland heeft maar liefst negen ‘chef’s table-restaurants’ en dat is ongekend in het Caribisch gebied. Om dit bij de juiste doelgroep onder de aandacht te brengen hebben wij recent een gloednieuwe culinaire pakketreis in samenwerking met Avila Reizen in de markt gezet. Fijnproevers laven zich met dit pakket aan drie bijzondere chef’s table-restaurantervaringen, evenals twee bijzondere proeverijen. Kortom, wil je zon, zee, strand en dineren op het hoogste niveau combineren? Dan kom je naar Aruba.”

“Het eiland staat nooit stil”

Maar er zijn nog meer nieuwigheden die Sharmin wil delen. “In het najaar wordt de opening van Iberostar Grand Aruba aan Eagle Beach verwacht. Ook het St Regis Aruba Palm Beach Resort wordt later dit jaar verwacht. In het zuiden, bij Baby Beach, staat de opening van Secrets Baby Beach op de planning. Hotels met een eigen signatuur voor verschillende doelgroepen. Qua restaurants staat het eiland nooit stil. Naast de eerdergenoemde chef’s table-restaurants zijn vrij recent ook hele bijzondere fusion restaurants geopend. Twee noemenswaardige restaurants zijn Caya House, een Mexicaans/Caribisch restaurant, gevestigd in een oud boerderijhuis bij Palm Beach met een prachtige groene uitstraling. Aan de werf in Oranjestad vind je Lima Bistro, waar de steeds populairder wordende Nikkei (Peruaans/Japans) keuken centraal staat. De culinaire hotspot van de stad is de Wilhelminastraat met een keur aan bijzondere restaurants van een wijn- en kaasbar tot een farm-to-table restaurant, een chef’s table restaurant en meer. In Oranjestad is vorig jaar ook in een oud boerderijhuis de rum- en ginstokerij Pepe Margo geopend. Deze destilleerderij wordt gerund door de kleinzoon van de naamdrager Margo en biedt een heel speciaal en smakelijk inkijkje in hoe rum en gin gemaakt wordt. Wat je ook zeker niet mag missen als je op Aruba bent is een bezoek aan de Alto Vista Winery. Je ziet wijnranken zover het oog rijkt en gaat op een bijzondere excursie om meer over de ontstaansgeschiedenis en de ontwikkeling van de wijngaard te leren. Vervolgens kom je bij een suikerrietplantage uit met een volledig circulaire rumdistilleerderij waar je een heerlijke cocktail proeft om tot slot de avond met een bijzondere wijn- en spijsproeverij af te sluiten.”

Het eerlijke verhaal

“Aruba loopt al jaren voorop waar het duurzame maatregelen betreft”, laat Sharmin weten. “Zo is het gebruik van plastic tassen enkele jaren geleden al verboden. In 2020 kwam daar nog een verbod op het gebruik van wegwerpplastic bovenop. Het gebruik van zonnebrandcrèmes die de schadelijke stof oxybenzone bevatten, wat het koraal aantast, is eveneens niet toegestaan. Daarnaast proberen wij bezoekers meer bewustzijn bij te brengen als het op het beschermen van de natuur aankomt. Door middel van de zogeheten ‘My Promise-belofte’ roepen wij bezoekers op om de stranden schoon achter te laten, geen stenen te stapelen aan de noordoostkust, zeeschildpadden tijdens het snorkelen of duiken zoveel mogelijk met rust te laten en nog veel meer. Wij voegen dit soort boodschappen ook steeds vaker aan onze algehele communicatie toe. De hotels zijn ook continu in ontwikkeling om zo duurzaam mogelijk te opereren met het Bucuti & Tara Beach Resort als absolute pionier. Dit volledig klimaatneutrale resort heeft al veel prijzen gewonnen en de oprichter en eigenaar werd onlangs als enige hotelier ter wereld uitgenodigd om de klimaattop in Dubai bij te wonen. Dit allemaal gezegd hebbende vinden wij het wel belangrijk om het eerlijke verhaal te vertellen en niet aan greenwashing te doen. Wij zullen onszelf daarom niet een duurzame bestemming noemen, maar wel een ‘eco conscious’ bestemming, waarbij het van belang blijft om continu stappen te blijven zetten.’

Incentives

Maar uiteraard zijn er niet alleen nieuwigheden voor vakantiegangers. Ook heeft Aruba mooie plannen voor reisagenten. “We hebben onze populaire goodieboxen die door reisagenten altijd bij ons besteld kunnen worden. Dit kan besteld worden bij onze sales executive Aaliyah Windster. Uiteraard gaan we ook een aantal incentives inzetten. Met bovenstaande onderwerpen willen wij het onderscheidend vermogen van Aruba blijven benadrukken en heel doelgericht de hogere welstandsklasse aanspreken. Ook zullen wij weer een grootschalige ‘Out of home-campagne’ doen, vergelijkbaar met de campagne die nu loopt en overal in Nederland te zien is. Met grootschalige (bewegende) beelden en de oproep om vroeg te boeken. Aruba is namelijk zeer gewild en geen last minute-bestemming.”

