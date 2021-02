Video – OYO Vacation Homes (waar Belvilla sinds 2019 onder valt) zocht al langer naar een alternatief voor SGR, maar per 1 februari jl. werd het SGR-lidmaatschap dan echt opgezegd. Daarmee verviel ook het ANVR-lidmaatschap. “Er werd naar een alternatief gezocht gezien ons internationale klantenbestand. De invoering van de SGR-heffing van € 10 was nu de druppel.” Dat heeft Hanita van der Meer (Brand PR Director bij Belvilla) laten weten aan TravMagazine

“Overigens staat onze bankgarantie er nog wel en daarover zijn we in goed overleg met SGR. De SGR-vouchers die we hebben uitgegeven en de boekingen die al gemaakt zijn voor 1 februari blijven daardoor onder SGR-garantie vallen.” Van der Meer laat aan TravMagazine weten dat de noodzaak naar een alternatief voor SGR uiteindelijk alleen maar groter is geworden door de pandemie.

Van der Meer was vanochtend nog te zien bij Goedemorgen Nederland (zie video hieronder). Ze vertelde over de toenemende populariteit van het huren van een huisje in de Nederlandse natuur in de voorjaarsvakantie. Het bedrijf zegt een stijging van het aantal boekingen voor deze periode van 47% te noteren ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar toen er nog geen covid was. Als één van de redenen wordt het ontbreken van carnaval en wintersport genoemd. Vooral provincies waar rust en natuur overheersen, zijn op dit moment populair, zoals Overijssel, Gelderland en Limburg. Ook voor de komende dagen verwacht Belvilla nog veel last-minute boekingen. De vakantiehuizenexpert kan uit het online zoekgedrag op de website opmaken dat vooral veel gezinnen nu nog last-minute op zoek zijn naar een ‘change of scenery’.

