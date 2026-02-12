De Middellandse Zee heeft een bijzondere eigenschap: ze vertraagt. Niet abrupt, maar bijna ongemerkt. De eerste dag denk je nog in agenda’s en to-do’s. De tweede dag merk je dat je ademhaling dieper wordt. En ergens rond dag drie besef je: ik ben er weer.

Mijn eerste echte blue cruise in Turkije herinner ik me nog goed. Toen ik de haven binnenliep en de glanzende mahoniehouten gulets zag liggen, met daarachter het diepe blauw en de stille inhammen, voelde ik het meteen. Dit is bijzonder. Wat begon als verwondering groeide bijna ongemerkt uit tot liefde voor dit mediterrane vaargebied.

Ik begin mijn dagen graag in het water. Nog voor het ontbijt zwem ik rondjes om de boot, die rustig voor anker ligt in een beschutte baai, met de zon net boven de bergen. En soms, zomaar, dolfijnen naast me.

Dat is voor mij de magie van de Middellandse Zee, en zeker van de Turkse kust. Het landschap is ruig en warm tegelijk, de natuur dichtbij, het licht altijd flatterend. Je vaart langs plekken waar geen weg naartoe gaat, zwemt voor het ontbijt, eet beter dan thuis en slaapt met het zachte klotsen tegen hout. Zonder dresscodes, zonder stijf gedoe. Wel met aandacht.

Blue cruising is geen luxe in de klassieke zin van het woord. Het is luxe die je voelt. Tijd. Ruimte. Persoonlijke service van een bemanning die je naam kent en aanvoelt wanneer je zin hebt in een gesprek – of juist niet. Overdag zeilen of dobberen, ’s avonds lange tafels, goede wijn en verhalen die vanzelf ontstaan.

Wat mij telkens weer raakt, is hoe snel mensen opladen. Ondernemers, professionals, mensen met volle hoofden. In één week gebeurt er iets. De schouders zakken, de telefoon blijft liggen, het leven wordt overzichtelijker. Zon, water en ritme doen hun werk.

De Middellandse Zee is geen bestemming die je ‘doet’. Het is een plek die je ontvangt. Zeker vanaf het water. En misschien is dat wel precies wat we soms nodig hebben: even niets hoeven, en alles mogen voelen.

Tot op zee.

Nathalie D’Alessandro

SWS Sailing

