Maurice Eltink en Roderik van Veelen volgden onlangs Feenstra Rijn Lijn-directeur Nico Arnts op. Travelpro spreekt hen over de verwachtingen voor 2024 en de ontwikkelingen bij het riviercruisebedrijf.



Foto: Maurice Eltink en Roderik van Veelen.

Jullie hebben het management overgenomen van Nico. Hebben jullie andere ideeën, nieuwe plannen?

Maurice: “Absoluut en die hebben we ook al aardig doorgevoerd. We hebben een automatiseringsslag gedaan, een nieuw online reserveringssysteem waar een nieuwe website aan vasthangt, die ons veel meer mogelijkheden biedt en past in de huidige tijd. Op kantoor is de hardware aangepast aan de laatste ontwikkelingen. Begin september zijn we live gegaan met het nieuwe reserveringssysteem. We zijn alles aan het finetunen.”

Roderik: “Als nieuwe directie zijn we beiden ervaren in de riviercruisebranche, en zijn we wel complementair aan elkaar. Maurice heeft jarenlange ervaring in onder andere de touroperatingkant en ik onder andere op de internationale chartermarkt. We vullen elkaar dus perfect aan.”

De 2024-brochure is uitgebracht. Komen de boekingen al binnen?

Maurice: “De boekingen gaan hard sinds het uitbrengen van de nieuwe brochure van 2024. De voortekenen voor volgend jaar zijn tot dusver goed. 2023 is ook nagenoeg vol. Hier en daar is er nog een hutje vrij.”

Is het aantal boekingen een beetje gelijk als in 2019?

Maurice: “Als je kijkt naar de flow die we nu hebben, dan is de bezettingsgraad wel gelijkwaardig ten opzichte van 2019. Helemaal omdat dit jaar het eerste volledige normale jaar is na corona. Met een normaal voorseizoen qua boekingen, maar wel met prijsstijgingen door inflatiecorrecties.”

Hebben jullie voor 2024 meer schepen en cruises?

Roderik: “Minder schepen, maar meer bedden. We hadden dit jaar een paar schepen die we extern inhuurden en waar we maar twee afvaarten op hadden. De schepen waar we maar een paar afvaarten mee hadden, hebben we in 2024 niet meer ingehuurd. In plaats daarvan hebben we een schip met een volledige capaciteit van april tot december toegevoegd. Vandaar dat we groeien in aantal overnachtingen met minder schepen. De schepen die er nu zijn bijgekomen, zijn ook net iets groter en hebben meer bedden en zijn daarnaast van een jongere generatie. We zijn de vloot dus ook aan het moderniseren.”

Ze zijn ook duurzamer neem ik aan.

Maurice: “Ze worden steeds duurzamer. In de riviercruisesector is het nu zo dat je een Green Award nodig hebt als je in het centrum van Amsterdam wil liggen. Dat is ingegaan op 1 januari 2023. Er zijn ook steeds meer plaatsen die beginnen met het aanbieden en verplichten van landstroom.”

Roderik: “Buiten de techniek is bijvoorbeeld ook de catering aan boord bezig met plastic management en afvalscheiding. De branche is in beweging.”

Moeten riviercruiseliefhebbers zich nog zorgen maken over het peil van het rivierwater?

Roderik: “De waterstanden zijn altijd in beweging, maar we hebben het afgelopen jaar geen extremen gehad. In mei was er in de media wel stemmingmakerij, dat het een extreem droge zomer zou worden. Dat is niet zo geweest. Natuurlijk houden wij het altijd goed in de gaten, zodat we tijdig de vaarschema’s kunnen aanpassen. Maar dat is dit seizoen dus niet nodig geweest.”

Hoe belangrijk is de retail voor jullie?

Maurice: “De retail blijft altijd belangrijk voor ons. Het is nog steeds een belangrijk afzetkanaal.”

Kun je dat in verhouding uitdrukken?

Maurice: “Ja, het is zo’n beetje 50% dat we op de retail draaien.”

Weten retailers er meer bij te boeken (excursies e.d.) dan wanneer klanten het direct via jullie boeken?

Maurice: “Nee, dat niet. Ons product is ook vrij eenvoudig te boeken voor de reisagent. Je hebt cruise only en eventueel een extra overnachting voorafgaand aan de cruise. We kijken wel naar mogelijkheden om bijvoorbeeld dranken- en excursiepakketten vooraf te kunnen boeken, maar dat is vooralsnog toekomstmuziek.”

Hebben jullie een apart reserveringssysteem voor reisagenten?

Roderik: “Ja, een portal in ons nieuwe systeem waar we de laatste hand aan leggen en we streven dit op korte termijn volledig werkzaam te hebben. Als reisagent kun je al inloggen om reisbescheiden, factuur, enzovoorts in te zien en te downloaden voor je klant.”

Welke cruises zijn interessant voor reisagenten om in de gaten te houden voor hun klanten?

Maurice: “De Donau-reizen met de Johann Strauss naar Wenen. Maar ook de kortere reizen zijn interessant. We hebben ook vijfdaagse stedentrips naar bijvoorbeeld steden als Düsseldorf, Keulen, Koblenz & Bonn, waarop je wel steeds meer 50’ers en 60’ers ziet. Deze trend van gemiddeld jongere gasten zie je ook terug op de kerstmarktreizen, die zijn ook dit jaar weer erg populair.”

Hoe zit het met de samenwerking met touroperators?

Maurice: “In het verleden werkten we veel samen met OAD Reizen, vervolgens met de Jong Intra Vakanties en onlangs hebben we de banden met Oad weer aangetrokken.”

Roderik: “We hebben ook niet heel veel extra samenwerkingen nodig, want onze schepen zitten snel vol. Het is wel zo dat we willen groeien. We kijken altijd naar de mogelijkheden om met onze gewaardeerde (bestaande) partners te groeien. Daarnaast plannen we er ieder jaar een nieuw schip bij en dat kunnen we niet in een keer vullen vanuit de Nederlandse markt. We zijn daarom ook weer actiever op de internationale chartermarkt, zodat we de Nederlandse en internationale chartermarkt samen inzetten om het bedrijf te laten groeien. We hebben nu vijf cruises van de Serenade1 in de 2024 brochure staan, de rest is internationaal gecharterd (Engeland, Italië, Duitsland et cetera.). Krijgen we die vijf reizen vol, dan kunnen we er volgend jaar misschien acht of tien doen in de Nederlandse markt en iets minder charters. Met die twee business modellen kunnen we risico’s mee spreiden en mee spelen qua verdeling nationaal versus internationaal.”

Klopt het dat riviercruises in Duitsland erg populair zijn onder jongeren?

Roderik: “Jongere ouderen zou ik dan zeggen, de gemiddelde leeftijd van de Duitse passagier is doorgaans ruim tien jaar jonger dan de Nederlandse. De twintigers en dertigers zie je daar ook niet aan boord. Die verjonging is ook niet per se nodig, want onze traditionele doelgroep is nog steeds zeer groot en werkenden hebben vaak ook niet de vrije dagen om het hele jaar door riviercruises te maken.”

Zouden jullie niet meer jongeren aan boord willen?

Roderik: “In 2030 zijn er volgens mij zes of zeven miljoen 60-plussers. Waarom zouden wij überhaupt willen verjongen? Dat hoeft helemaal niet. In landen zoals Amerika, Australië, Duitsland, Zwitserland, Engeland en de Scandinavische landen zijn de passagiers misschien gemiddeld tien jaar jonger dan de Nederlandse riviercruisepassagiers.”

Is de gemiddelde leeftijd van Nederlandse riviercruisepassagiers wel aan het verjongen?

Roderik: “Ja, die is wel iets aan het zakken. Dat heeft onder meer te maken met de modernisering van de schepen, de services en niveau van de keuken en het excursieprogramma.”

Doen jullie nog iets met themacruises?

Maurice: “Nee. We hadden fietscruises in het verleden en hebben kaartcruises en kerst(markt)reizen, maar dat zijn dan wel een beetje de themacruises die we hebben in de winter. In de zomer is het meer bestemmingsgericht.”

Roderik: “Met thema’s maak je vaak je doelgroep heel klein en dat maakt het niet altijd makkelijk de beoogde bezetting te behalen. Als je een golfcruise of een wijncruise organiseert, sluit je heel veel mensen uit die geen affiniteit met het thema hebben. Dus wij houden het liever wat breder.”

Doen jullie nog iets om Nederlanders bekender te maken met riviercruises?

Maurice: “We gaan de markt op om mensen echt kennis laten maken met de schepen. Onder andere door open dagen te organiseren in plaatsen waar we normaal nooit komen. In december hebben we de traditionele open dagen in Arnhem en Rotterdam. Met de Johann Strauss hebben we een tour gedaan langs Enkhuizen, Lemmer, Sneek en een één-nachtcruise van Arnhem naar Gorinchem met 120 mensen. We zijn ook actiever op social media geworden met regelmatig posts met foto’s en video’s.”

Roderik: “Het werkt het beste om mensen het schip te laten zien, zodat ze een goed beeld krijgen. We zijn van mening dat het nog lang niet bij iedereen bekend is hoe het aan boord reilt en zeilt en hoe het eruit ziet, zelfs bij het gros van de mensen die in reisbranche werken is het beeld nog niet juist.”

Maar als een stelletje van in de 40 jaar denkt dat zo’n riviercruise met jullie wel leuk is. Die komen aan boord…

Maurice: “Die komen aan boord en die zullen mensen tegenkomen die voor het merendeel 65-plus zijn. Dat hoeft geen belemmering te zijn. Het is en blijft een individuele reis. Je bent met z’n allen aan boord en je zit met mensen aan tafel, maar daarnaast is het vrijheid blijheid. Je kunt zelf de stad ingaan, zelf de steden en dorpjes bekijken. Je kunt op het zonnedek gaan zitten met z’n tweetjes.”

Zijn kinderen ook wel welkom aan boord?

Maurice: “Ja, maar dat gebeurt eigenlijk niet. Tijdens de kerstreizen zie je wel drie generaties. Maar die kleinkinderen zijn dan al gauw rond de vijftien jaar. Er zijn geen specifieke faciliteiten voor kinderen aan boord.”

Hoeveel mensen zitten er aan boord van zo’n riviercruiseschip?

Maurice: “Ongeveer 120. We hebben schepen met een capaciteit van 100, maar ook schepen met een capaciteit van 144. Dus je krijgt veel meer contact met medereizigers. Omdat wij door sluizen en onder bruggen door moeten, zijn we wel beperkt qua afmetingen en dus ook met het aantal faciliteiten. We hebben geen drie restaurants aan boord, we hebben ook geen theater. Ons theater is het zonnedek.”

We hadden het net over de vloot die is gemoderniseerd. Dat geld lag nog ergens in een lade?

Maurice: “We willen de vloot blijven moderniseren. De Johann Strauss is er bijgekomen en volgend jaar de Serenade I. De expansie heeft deels te maken met de structuur achter Feenstra Rijn Lijn waardoor we de mogelijkheden hadden om die schepen aan te trekken. Het streven is ieder jaar een nieuw schip erbij.”

Roderik: “De koers is groei, modernisering en een grotere capaciteit van de schepen.”

Zijn er nog trends in het buitenland die hier nog niet zijn?

Roderik: “Ik denk dat de riviercruisemarkt in Nederland altijd anders blijft dan in het buitenland. Dat heeft met de historie te maken. In Nederland heeft de riviercruise een bepaald imago. Ik denk dat dat imago nooit helemaal verdwijnt, want het zit diep in de gedachte van de Nederlander. Nederlanders zien wel dat de schepen moderner worden, dat de hutten groter worden, dat het eten goed is, dus dat de riviercruiseschepen meegaan met de tijd. In Engeland bleek uit onderzoek dat 50% van de zeecruisepassagiers overweegt een riviercruise te maken. Ook in Duitsland en Amerika zien de mensen dat zo. In Nederland zijn het echt twee aparte producten met een eigen doelgroep.”

Jullie bieden toch alleen cruises in Europa aan? Wordt er nagedacht om ook in (bijvoorbeeld) Amerika riviercruise aan te bieden?

Roderik: “Dan moet je vliegen en dan ga je dus specialiseren op een bepaalde doelgroep die wil vliegen en cruisen. Je verbreedt je product wel, maar met de doelgroep die wij hebben momenteel, denk ik niet dat dat een optie is. Ik denk dat je moet blijven doen waar je goed in bent. Iedereen kent Feenstra Rijn Lijn. Andere aanbieders die proberen ook in de Nederlandse markt te komen met moderne schepen starten vaak in het buitenland zoals in Keulen en weten bijvoorbeeld niet precies hoe de Nederlander hun eten wil hebben. Wij hebben een tailormade product voor de Nederlanders. Onze reizen vertrekken meestal vanuit Arnhem en komen daar ook weer terug. Daarnaast hebben we voor een deel Nederlands personeel, Nederlandssprekende reisleiding en vaak ook Nederlandse kapiteins.”

Maurice: “Ook de excursies worden aangepast aan de doelgroep. Dus geen lange actieve excursies van honderden dollars.”

Roderik: “En de vaarschema’s. Waar een buitenlander vaak steden wil bekijken en dus ‘s nachts vaart, wil de Nederlander overdag varen en de andere helft van de dag misschien een stadje bezoeken of een excursie doen. Maar niet te gek. Dus Nederlanders hebben een heel ander perspectief op riviercruises en daar zijn wij gewoon de beste in. Dus dan kan je je wel gaan focussen op allerlei exotische producten, maar als je heel goed bent in wat je doet dan is dat helemaal niet nodig.”

Lees hieronder de volledige editie van Travelpro #10.