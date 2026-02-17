Japan blijft reizigers fascineren met zijn rijke cultuur, indrukwekkende natuurlijke landschappen en de harmonieuze combinatie van tijdloze tradities en hedendaagse innovatie. Na een vlucht van 13,5 uur vanuit Amsterdam stappen bezoekers in een compleet andere wereld – een wereld die ook steeds meer Nederlandse reizigers aanspreekt. Inmiddels bezoeken jaarlijks meer dan 100.000 Nederlandse reizigers Japan, een duidelijk teken van de groeiende populariteit van het land.

Een van de grootste troeven van Japan is de aantrekkingskracht het hele jaar door. Elk seizoen transformeert het land op een bijzondere manier en brengt eigen festivals, gebruiken en seizoensgebonden gerechten met zich mee, die uitsluitend in die periode te beleven zijn. Hoewel de kersenbloesem in het voorjaar en de vurige herfstkleuren bekende hoogtepunten zijn, vormen zij zeker niet de enige redenen om Japan te bezoeken. Zomerse matsuri met levendige optredens, koele berggebieden als toevluchtsoord, winterse illuminaties en diepgewortelde nieuwjaarstradities zorgen in elk seizoen voor unieke en memorabele ervaringen.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Verspreid over de archipel biedt Japan een indrukwekkende variatie aan bestemmingen.



Op Hokkaido trekken de wereldberoemde poedersneeuw en uitstekende wintersportmogelijkheden skiërs en snowboarders van over de hele wereld. Tegelijkertijd bieden de wetlands van Kushiro en Nemuro de kans om roodkroonkraanvogels en Stellers zeearenden in hun natuurlijke winterhabitat te observeren.



De Tohoku-regio, die nog sterk wordt gekenmerkt door ongerepte natuur, nodigt uit tot het verkennen van serene landschappen zoals de Oirase-kloof en de prachtig bewaard gebleven samoeraiwijk van Kakunodate – ideaal voor reizigers die rust en authenticiteit zoeken.



In centraal Honshu bieden de Japanse Alpen enkele van de mooiste bergwandelingen van Azië. Routes rond Kamikochi, Hakuba en de Tateyama Kurobe Alpine Route onthullen spectaculaire alpiene landschappen en spreken actieve reizigers aan die op zoek zijn naar verfrissende outdooravonturen.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Voor wie bestemmingen zoekt met minder internationale bezoekers, maar rijk aan Japanse identiteit, zijn Nagoya en Ise uitstekende aanbevelingen. Nagoya combineert het comfort van een grote stad met een ontspannen sfeer en biedt toonaangevende musea, een onderscheidende keuken en cultureel waardevolle bezienswaardigheden zoals het Toyota Automobile Museum en het historische stadje Inuyama. Op korte afstand ligt Ise, de thuisbasis van het vereerde Ise Grand Shrine. Omringd door eeuwenoude bossen is dit een van de belangrijkste spirituele plaatsen van Japan. In de nabijgelegen wijk Okage Yokocho, met zijn traditionele straatbeeld, ambachtelijke zoetigheden en lokale ambachten, stappen reizigers letterlijk terug in het Japan van vroeger. Voor bezoekers die authenticiteit zoeken zonder de drukte vormen Nagoya en Ise een ideale combinatie van cultuur, geschiedenis en rustige ontdekking.

Tekst gaat verder onder de afbeeldingen.

Verder naar het zuiden leiden de Kumano Kodo-pelgrimsroutes reizigers door heilige bossen en langs eeuwenoude schrijnen, terwijl Naoshima hedendaagse kunst presenteert in een rustige eilandomgeving.



De Shimanami Kaido biedt een spectaculaire eiland-hoppende fietsroute over de Seto Inland Sea en is bijzonder aantrekkelijk voor actieve en zelfstandige reizigers.



Op Shikoku vormt de 88-tempelpelgrimage een betekenisvolle spirituele reis langs stille bergpaden en gastvrije lokale gemeenschappen.



In Kyushu staat het warmwaterbronnenstadje Beppu garant voor ontspannende geothermische ervaringen, terwijl Okinawa het reisprogramma afsluit met een tropische sfeer, warme temperaturen en kristalhelder water gedurende een groot deel van het jaar.

Tekst gaat verder onder de afbeeldingen.

Samen onderstrepen deze bestemmingen waarom Japan bij uitstek geschikt is voor gezinnen. Het land is veilig, schoon en eenvoudig te bereizen, met kindvriendelijke musea, natuuractiviteiten en onsen-accommodaties die familiebaden of privébaden aanbieden. Of het nu gaat om cultuur ontdekken, de natuur verkennen of samen ontspannen: gezinnen voelen zich in Japan welkom en geïnspireerd.



Met zijn diepgang, diversiteit en warme gastvrijheid blijft Japan onvergetelijke reizen bieden – perfect voor avontuurlijke reizigers, cultuurliefhebbers en families.