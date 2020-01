Debuut Fly to the West op Vakantiebeurs groot succes

Wat krijg je als je een groep enthousiaste reisagenten vanuit het hele land bij elkaar zet met een prachtig reisproduct op de Vakantiebeurs? Noord-Amerika specialist Fly to the West probeerde deze formule uit en bleek het recept te hebben voor een groot succes.

Fly to the West stond dit jaar voor het eerst op de Vakantiebeurs en besloot een nieuw concept uit te proberen. Twaalf agenten konden zich aanmelden voor een tafeltje in de Fly to the West beursstand. Je kreeg één dag een eigen werkplek om klanten op weg te helpen met hun droomreis naar Amerika of Canada. Er kwamen tientallen aanmeldingen binnen. Diana Kranz (Sales & Marketing Manager Retail): ”We hebben uiteindelijk het aantal plekken opgeschroefd naar zestien, omdat het enthousiasme overweldigend was. Logisch ook, want als reisagent trekken er honderden enthousiaste potentiële klanten aan je voorbij op deze beurs.”

Win-win situatie

Tim Zegveld (Your Travel) was een van de agenten die bij de stand van Fly to the West stond. “Vrijwel alle bezoekers die ik gesproken heb, waren op zoek naar een goede en betrouwbare partner die hun wensen realiteit konden maken. Geen shoppers, maar doelgericht naar onze stand. Na een intensieve dag mocht ik naar huis met een deel contacten en mooie offerteaanvragen. De eerste actuele offertes zijn door het team van Fly to the West snel aangeleverd en het contact met de klant is gelegd. Op naar veel mooie boekingen!”

Monique Langenberg (The Travel Club): “Ik denk zelf dat dit een win-win situatie is voor zowel de leverancier en de zelfstandig reisagent.” Jeroen ’t Hart (Mijn Reiskennis) was ook enthousiast: ”Paul en Diana hebben er werkelijk alles aan gedaan om ons zo goed mogelijk te informeren en de stand zag er ook ‘gelikt’ uit.”

Groeiende populariteit

“Amerika en Canada zijn bestemmingen die steeds populairder worden. Doordat reizigers al zoveel op internet kunnen vinden, worden de wensen van de klant worden steeds specifieker. Bij Fly to the West boek je reizen op maat, precies zoals de klant dat wil en tegen concurrerende prijzen”, aldus Kranz. ”We hebben een team klaarstaan dat binnen één werkdag je vragen beantwoord en je aanvult waar nodig, denk bijvoorbeeld ook aan camping pakketten voor West-Canada.”

Fly to the West organiseerde vooraf in het kantoor van Tioga tours een trainingsavond. Hier ontmoetten de reisagenten elkaar en werd er gezamenlijk genoten van een luxe diner en presentaties. Monique Langenberg: ”Voordat de beurs begon, zijn wij allemaal uitgenodigd op het hoofdkantoor van Tioga Tours en daar hebben wij uitleg gehad over het systeem en een korte beurstraining. Op het einde van de dag hebben wij heerlijk gegeten met de crew van Fly to the West. Ik geloof zelf dat het hier al begint met een goed vertrouwen in de mensen en het product van Fly to the West, de rest volgt vanzelf.”

Positieve reacties

De Fly to the West stand bleek een voltreffer en was druk bezocht op alle dagen. Vanuit de retail werd positief gereageerd. Monique en Margreet (Vakantiexpert de Groot): ”We hebben een aantal offerte-aanvragen gehad die razendsnel verwerkt zijn door Fly to the West zodat ze al na het weekend bij de klanten in huis waren. Het was een enorm leuke ervaring waar ook wij veel van hebben geleerd. Het idee om de standbemanning aan de reisagenten uit te besteden vonden wij een heel goed idee.”

Renate Soer (Personal Touch Travel): ”Eén dag op de vakantiebeurs staan in de stand van mijn travelpartner Fly to the West, wat een unieke kans. De hele dag met een grote glimlach toekomstige reizigers te woord staan maar ook met bevlogen reizigers herinneringen ophalen van hun eerdere reizen naar Amerika en/of Canada in voorbereiding op een nieuwe reis naar één van deze bestemmingen. Met een aantal mooie aanvragen heb ik de dag mogen afsluiten.” Ook Jantina van der Veen (The Travel Club) kijkt terug op een mooie dag: ”Het was een super ervaring, veel leuke gesprekken gevoerd en veel mooie offertes mogen uitwerken.”

Volgend jaar

Kranz: ”We hopen natuurlijk dat we het hele jaar door in de gaten worden gehouden door reisagenten, maar in het bijzonder door reisagenten die misschien volgend jaar een plek willen bemachtigen. We investeren graag in de reisagenten met wie we een prettige samenwerking hebben. Want dat dit idee voor herhaling vatbaar is, dat staat vast!”.

