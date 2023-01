Delta introduceert snel én gratis wifi aan boord

Deel dit artikel

Delta wordt de eerste grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappij die snelle, gratis wifi in samenwerking met T-Mobile, introduceert. De wifi is met ingang van 2 februari beschikbaar op de meeste binnenlandse vluchten en eind 2024 op internationale en regionale vluchten.

“Op het werk, thuis en overal daar tussenin is connectiviteit essentieel voor het dagelijks leven en uw reis met Delta zou niet anders moeten zijn”, aldus Ed Bastian, CEO van Delta. “Onze visie is al lang om een ​​ervaring op grote hoogte te leveren die vergelijkbaar is met wat onze klanten op de grond beschikbaar hebben.”

“Bij T-Mobile geloven we dat verbonden blijven tijdens het reizen een gemakkelijke, naadloze ervaring moet zijn”, zegt Mike Sievert, CEO van T-Mobile. “T-Mobile-klanten krijgen al gratis wifi tijdens de vlucht en nu werken we samen met Delta om die ervaring naar alle klanten te brengen, ongeacht hun draadloze provider, zodat iedereen die met Delta vliegt, van internet kan genieten.”

KLM is bezig om wifi te testen op intercontinentale vluchten. Of dat in de toekomst gratis wordt aangeboden is niet duidelijk. Maatschappijen als TUI fly, easyJet en Transavia bieden geen wifi aan.

Author Arjen Lutgendorff