Denemarken mogelijk binnenkort open voor Nederlandse toerist

De Deense regering heeft gisteren aangekondigd dat op 25 juni aanstaande een lijst bekend zal worden gemaakt met landen die vanaf zaterdag 27 juni Denemarken weer mogen bezoeken. Op basis van een rekenmodel voor de besmettingsgraad van het land van herkomst, zal gekeken worden welke landen uit de EU, Schengenlanden en het Verenigd Koninkrijk hiervoor in aanmerking zullen komen. Op dit moment is er goede hoop dat Nederland aankomende donderdag op deze lijst vermeld zal worden.

Met ingang van 27 juni introduceert de Deense regering een nieuw model voor het openen van de grenzen voor inwoners uit de EU, Schengenlanden en het Verenigd Koninkrijk. Landen die voldoen aan dit rekenmodel, waarbij wordt gekeken naar een aantal objectieve criteria zoals de besmettingsgraad in het land van herkomst, zullen weer toegang krijgen tot Denemarken. Het maximum aantal is vastgesteld op 20 infecties per 100.000 inwoners. Het SSI (Statens Serum Institut) zal op 25 juni een lijst bekend maken van de landen die hieraan voldoen. De lijst zal wekelijks worden herzien. Voor een verblijf in Denemarken geldt echter nog wel een minimum verblijfsduur van zes overnachtingen.

Denemarken heeft vroegtijdig actie ondernomen tegen de verspreiding van het coronavirus. Het was een van de eerste Europese landen die een lockdown instelde en haar grenzen sloot op zaterdag 14 maart. Sinds 15 juni is het voor inwoners van Noorwegen, Duitsland en IJsland weer mogelijk om naar Denemarken te reizen. De bovenstaande aankondiging is een volgende stap in het versoepelen van de maatregelen. Voor iedereen die naar Denemarken wil reizen geldt een minimale afstand van 1 meter in openbare ruimtes. Het dragen van een masker is niet verplicht. Het blijft belangrijk om de geldende maatregelen in acht te nemen.

