Dijkstra (VVD): “De héle reissector verdient wat ons betreft steun”

“Goed dat er gewerkt wordt aan steun voor de luchtvaart, maar de héle reissector verdient wat ons betreft steun, dus ook de 24.000 mensen die werken bij touroperators en reisbureaus”, daartoe heeft Remco Dijkstra (VVD) vandaag opgeroepen.

“Ik begin met een SOS, of in luchtvaarttermen een Mayday Mayday. We hopen dat binnenkort het pakket van KLM natuurlijk naar buiten komt, maar meerdere luchtvaartmaatschappijen zitten in de problemen”, aldus Dijkstra.

Naast de luchtvaartmaatschappijen vraagt Dijkstra ook extra aandacht voor de aanverwante sectoren. “Denk aan de reissector. Daar gaat deze minister weliswaar niet over, maar reisbureaus en touroperators zijn natuurlijk de eerste die de gevolgen ondervonden en de laatsten die weer kunnen herstellen. Alleen de grenzen open is niet voldoende. Dus ik hoop dat ook voor die steunpakketten daar nog even naar gekeken kan worden door de minister. Er werken 24.000 mensen alleen al in die sector en één op de drie dreigt zijn baan te verliezen. Ook gisteren hebben we het nieuws van faillissementen gezien en dat willen we niet.”

Eerder liet Dijkstra aan TravelPro weten dat hij merkt dat de branche slecht wordt begrepen. “Het liefste heeft de overheid alleen de generieke maatregelen en werd gesteld dat als grenzen opengaan de problemen meteen voorbij zouden zijn. Of nog erger: ga op vakantie in eigen land. Dat is natuurlijk geen oplossing voor de problemen waarmee de reissector zich geconfronteerd ziet. Ik heb daarom afgelopen weken zelf geluisterd naar de problematiek en probeer oplossingen te vinden en medestanders. Daarom heb ik een representatieve groep zelfstandige reisagenten en een grotere touroperator onder leiding van de ANVR nu aangeraden aan tafel te gaan met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zelf. Het Ministerie heeft mij afgelopen maandag bevestigd daarvoor open te staan. Ze hebben het ook razend druk en iedere sector komt voor steun. Ik verwacht dat spoedig meer begrip komt voor de situatie, dat moet ook wel, aangezien de gevolgen voor de reisbranche, als het niet lukt, zeer groot zullen zijn.”

Goed dat er gewerkt wordt aan steun voor de #luchtvaart, maar de héle reissector verdient wat ons betreft steun, dus ook de 24.000 mensen die werken bij touroperators en reisbureaus. pic.twitter.com/0rg4ov0mAZ — Remco Dijkstra (@remcovvd) June 18, 2020

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.