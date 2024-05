Vanaf deze week wordt het Garuda Indonesia kantoor op Schiphol, verantwoordelijk voor verkoop in heel Europa, aangevoerd door Dimas Nugroho. Hij is aangesteld als nieuwe General Manager Europe van de airline.

“Ik ben heel blij om terug te zijn in Amsterdam, een stad die een speciaal plekje in mijn hart heeft nadat ik mijn studie hier in 2022 heb afgerond”, aldus Nugroho. “Terugkeren naar deze bruisende stad als onderdeel van Garuda Indonesia is zowel een persoonlijke als professionele mijlpaal voor mij. Door mijn tijd in Amsterdam heb ik een diepe waardering gekregen voor de cultuur en de dynamische zakelijke omgeving, en ik ben verheugd om die ervaring in mijn nieuwe rol mee te nemen.”

Groeipotentieel

“Het groeipotentieel in het bedrijfsleven, het toerisme en andere sectoren tussen Nederland en Indonesië is enorm. Onze twee landen delen een lange geschiedenis en sterke banden, en ik geloof dat er talloze mogelijkheden zijn om onze connectiviteit verder te verbeteren. Er is ook een diepgaande culturele uitwisseling en wederzijds begrip waar we op kunnen blijven voortbouwen.”

Mooi jaar

Rick Wouters, Sales Manager Europa: “Dimas komt op een mooi moment ons Nederlandse team versterken. Naast de tweewekelijkse non-stop vlucht tussen Amsterdam en Jakarta van Garuda Indonesia zelf, hebben we door de code share overeenkomst met KLM op diezelfde route ons product aanzienlijk uit kunnen breiden. Met dank aan onze industriepartners in Nederland en in Europa gaat dit een mooi jaar worden.”