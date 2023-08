Directeur Jos Roeven van Maastricht Aachen Airport BV heeft besloten per 1 september zijn functie neer te leggen. In een toelichting geeft hij uitleg over zijn keuze.

Hij ziet de komende veranderingen in de organisatiestructuur en governance van de luchthaven als een ideaal moment om zijn rol over te dragen. Jonas van Stekelenburg, momenteel adviseur van de directie en Raad van Commissarissen van MAA BV, zal zijn positie waarnemen voor maximaal negen maanden. Van Stekelenburg heeft een uitgebreide ervaring in de luchtvaart, met name door zijn functies bij de Royal Schiphol Group van 2002 tot 2018.

Doelstelllingen

Dit volgt na het besluit van de Provinciale Staten van Limburg vorig jaar om Maastricht Aachen Airport operationeel te houden. Ook hebben zij ingestemd met de entree van de Royal Schiphol Group als aandeelhouder, de bijgestelde doelstellingen in het business plan en een governance-wijziging. Vanaf 1 september 2023 zal de aansturing verschuiven van de werkmaatschappijen naar holdingniveau (NV HBLM), wat essentieel is om effectief te werken aan verduurzaming, elektrisch vliegen en groei in passagiers- en vrachtvervoer.

Resultaten

Roeven reflecteerde op zijn tijd bij het bedrijf: “Ik had bij mijn start in 2017 aangegeven zo’n vijf jaar in deze rol te willen zitten. Dat zijn er nu bijna zesenhalf geworden, met indrukwekkende resultaten. Ik ben trots op wat we samen hebben bereikt.” Frans Weekers, namens de Raad van Commissarissen van MAA BV, bedankte Roeven voor zijn inzet en wenste hem het beste in zijn vervolgcarrière.