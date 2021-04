Disney Cruise Line bereikt belangrijke mijlpaal in de bouw van de Disney Wish

Disney Cruise Line heeft een belangrijke mijlpaal bereikt in de bouw van de Disney Wish met de traditionele kiellegging van het schip. Ook komt de magie van Kapitein Minnie Mouse voor het eerst tot leven met een bijzondere afbeelding op de boeg van de Disney Wish, een kenmerk van Disney Cruise Line schepen. De Disney Wish is de eerste van drie nieuwe schepen in de vlootuitbreiding van de rederij.

‘Terwijl we vol verwachting en enthousiast naar de toekomst kijken om onze erfenis van het creëren van magische vakanties voor gezinnen over de hele wereld voort te zetten, zijn we verheugd deze belangrijke mijlpaal in het scheepsbouwproces te bereiken en Kapitein Minnie te onthullen als het geliefde personage op de boeg van de Disney Wish’, zegt Thomas Mazloum (president van Disney Cruise Line).

Geluk

Kiellegging vindt plaats wanneer het eerste blok, of deel van een schip, in het bouwdok wordt neergelaten en een nieuw geslagen munt onder de kiel wordt geplaatst voor geluk. Op de munt die is gemaakt voor de Disney Wish is Kapitein Minnie te zien. Zij maakte in 2019 haar debuut aan boord van de Disney Cruise Line schepen als onderdeel van een aantal initiatieven die bedoeld zijn om de volgende generatie vrouwelijke leiders in de cruise-industrie te inspireren.

Ceremonie

‘In maritieme traditie is kiellegging het ceremoniële begin van het leven van het schip’, aldus Philip Gennotte (manager portefeuilleprojectmanagement, Walt Disney Imagineering Duitsland), die de munt tijdens de ceremonie overhandigde. ‘Vandaag was een gedenkwaardige gelegenheid voor de Disney Wish en ik kan niet trotser zijn op onze Imagineers, de cast en crew van Disney Cruise Line en het team van Meyer Werft, de scheepswerf in Duitsland, die dit betoverende schip tot leven brengen.’

De Disney Wish zal zijn eerste reis afleggen in de zomer van 2022. Informatie over reisschema’s en boekingen voor het schip zal op een later tijdstip worden vrijgegeven.

