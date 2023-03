Disney Cruise Line opent nieuw privé-eiland in 2024

Deel dit artikel

Disney Cruise Line verwelkomt in de zomer van 2024 voor het eerst gasten op haar nieuwe privé-eilandbestemming Lighthouse Point. Lighthouse Point is gelegen in de Bahama’s en is na Castaway Cay het tweede eiland in de Caribbean dat eigendom is van Disney Cruise Line.

“Wanneer gasten bij Lighthouse Point aankomen, worden ze begroet door de opvallende architectuur in heldere kleuren, een gedurfde stijl geïnspireerd door de natuur en gemaakt in samenwerking met lokale kunstenaars. Respect voor het milieu staat centraal in het ontwerp. Ten minste 90 procent van de elektriciteitsbehoefte van de bestemming wordt gedekt door zonnepanelen, de pier is zo ontworpen dat er niet gebaggerd hoeft te worden en verhoogde wandelpaden helpen de impact op het landschap te beperken”, laat Disney weten.

Gasten kunnen genieten van ongerepte stranden of juist op avontuur met hun favoriete Disney Figuren. Net als Disney’s cruiseschepen en privé-eiland Castaway Cay, zal Lighthouse Point activiteiten aanbieden voor elke leeftijdsgroep. Disney’s nieuwe eilandbestemming wordt zorgvuldig ontworpen om een zorgeloze ervaring voor gezinnen te bieden, inclusief gratis strandbenodigdheden (handdoeken, stoelen, parasols en lunch) en handig tramvervoer. Lighthouse Point wordt aangedaan bij alle afvaarten vanaf Fort Lauderdale op de Disney Magic in de zomer van 2024.

