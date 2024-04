Disneyland Paris heeft vandaag allerlei onthullingen gedaan over haar toekomstplannen, waarbij Walt Disney Studios Park ruwweg verdubbelt én een nieuwe naam krijgt.

Om het nieuwe hoofdstuk te vieren, krijgt het Walt Disney Studios Park in de toekomst de nieuwe naam Disney Adventure World.

De hoogtepunten zijn:

• Als onderdeel van de resorttransformatie krijgt het Walt Disney Studios Park de naam Disney Adventure World als World of Frozen opent, een nieuw immersief gebied waar de winterse wereld van Walt Disney Animation Studios’ Frozen tot leven komt aan een indrukwekkende baai.



• Het verhaal van het Walt Disney Studios Park verandert van het meenemen van de gasten naar de magie van hoe films worden gemaakt in het aanbieden van avonturen die tot leven komen in meeslepende werelden.



• Na de recente opening van Marvel Avengers Campus en de lancering van Worlds of Pixar kunnen gasten hun favoriete verhalen beleven door middel van een groot aanbod aan nieuwe ervaringen:

– World of Frozen neemt gasten mee op een reis naar het koninkrijk Arendelle met zijn kleurrijke gevels en opmerkelijke North Mountain.

– Adventure Bay, een indrukwekkende baai wordt een uniek entertainmentpodium.

– Adventure Way, een prachtige promenade omgeven door weelderig landschap en thematuinen waar gasten Raiponce Tangled Spin kunnen ontdekken en een geheel nieuwe familie attractie geïnspireerd door de geliefde Disney Animation film Rapunzel.

De ingang van het tweede Park is ook opnieuw ontworpen en neemt gasten mee naar een glamoureuze filmpremière in het hart van Hollywood. – Een gloednieuwe betoverende wereld, waarvan het concept en ontwerp momenteel worden afgerond door Walt Disney Imagineers, zal de aantrekkingskracht van dit vernieuwde park verder vergroten en de gasten nog meer magie en avontuur bieden. Meer details worden op een later tijdstip gedeeld.

Terwijl de voortdurende transformatie van het Park de gastervaring naar een geheel nieuw niveau tilt, zal het hele resort zijn aanbod de komende jaren blijven verbeteren.