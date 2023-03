Dit heeft 20-jarig Oceania Cruisese op de planning staan

Deel dit artikel

2023 wordt in vele opzichten een bijzonder jaar voor Oceania Cruises. De toonaangevende wereldleider op het gebied van culinaire en bestemmingsgerichte cruises viert dit jaar haar twintigste verjaardag en blijft ernaar streven om luxe op z’n best te bieden met eersteklas faciliteiten en schepen.

In 2023 komt niet alleen het splinternieuwe cruiseschip Vista in de vaart, ook het klasse schip Riviera heeft een volledige metamorfose ondergaan, met als blikvangers luxueus ingerichte hutten en suites, en de knappe Grand Dining Room. De luxe rederij is helemaal klaar voor de toekomst en breidt de innovatieve collectie verder uit met de introductie van het topklasse vijfsterrenschip Allura in het voorjaar van 2025.

De vernieuwde Riviera biedt een ongekend niveau van luxe en elegantie. Alle hutten en suites zijn van kop tot teen gerenoveerd en ademen warmte en verfijning. Van de gerestylede badkamers met Italiaans marmer, tot de meeste kwalitatieve stoffen en meubels, alles verrijkt met designeraccenten die de kenmerkende klasse van Oceania Cruises uitstralen. Met hun 27 m2 zijn de Veranda Staterooms bovendien de ruimste standaard hutten op zee.

Ook de publieke ruimtes van Riviera zijn opnieuw geïnspireerd. De sfeervolle lounges, bars en restaurants zijn elegant heringericht en tillen de sociale en gastronomische ervaring naar een nog hoger niveau. Met z’n glinsterende kroonluchter, zachte tapijten en luxe lederen fauteuils, straalt de Grand Dining Room een nieuw gevoel van grandeur uit. En ook de ervaring om buiten te dineren is volledig vernieuwd met een charmante Trattoria waar je kan genieten van houtgestookte pizza’s, sappig gegrilde Italiaanse specialiteiten en de lekkerste desserts.

​

De beter-dan-nieuwe Riviera zal voor het eerst in haar geschiedenis Azië varen, waar 25 unieke reizen gepland staan, variërend van 10 tot 82 dagen, waarbij culturele onderdompeling en culinaire uitmuntendheid centraal staan.

Oceania Cruises introduceert verheugd Allura, een indrukwekkend nieuw vijfsterrenschip dat in het voorjaar van 2025 voor het eerst zal uitvaren. De introductie van Allura volgt op de succesvolle lancering van het zusterschip Vista in mei 2023, en brengt de totale vloot van de premium rederij op acht topklasse schepen. Het is de gerenommeerde Italiaanse scheepsbouwer Fincantieri die het schip, dat plaats zal bieden aan 1200 gasten, zal bouwen. De naam weerspiegelt de opwinding bij het begin van een nieuwe reis, de lokroep van het mysterieuze en het onbekende. Het luxeschip symboliseert alles wat Oceania Cruises is en biedt een ongeëvenaarde cruise-ervaring.

In lijn met de kenmerkende stijl van Oceania Cruises, zal Allura de meest verfijnde gastronomie op zee serveren. De inrichting is smaakvol en je geniet een warme en persoonlijke service van het allerhoogste niveau. Met twee bemanningsleden voor elke drie gasten, overtreft Allura alle verwachtingen op het gebied van service. De hoogtepunten van het nieuwe schip omvatten een reeks innovatieve nieuwe restaurants zoals Aquamar Kitchen, met gezonde smaakvolle gerechten en het luxe signatuur restaurant Ember dat vernieuwde Amerikaanse klassiekers serveert. Net zoals bij de andere schepen, zijn alle restaurants steeds ongelimiteerd en zonder toeslag. Ook de hutten en suites aan boord vormen een toppunt van Allura en zijn heel ruim en doordacht ontworpen.

​

Tijdens het voorjaar van 2023 is het uitkijken naar de onthulling van het inaugurele seizoen van Allura, dat een bijzondere reeks van gevestigde en boetiek bestemmingen zal bevatten, gaande van de pracht van de historische steden langs de Middellandse Zee tot de charmes van het uitgestrekte mozaïek van Amerika.

Auteur Arjen Lutgendorff