Transavia introduceert voor het zomerschema 2025 nieuwe bestemmingen en vliegt daar komende zomer naartoe vanaf Rotterdam The Hague Airport.

De nieuwe bestemmingen vanaf Rotterdam The Hague Airport zijn Triëst (Italië) en Londen Stansted (Verenigd Koninkrijk).

Triëst

Triëst is een nieuwe prachtige vakantiebestemming. De regio rond Triëst is uitermate geschikt voor een vakantie of een weekendje weg. Naar Triëst gaan drie vluchten per week. De eerste vlucht naar deze Noord-Italiaanse bestemming is 1 april.

Londen

De Britse hoofdstad is en blijft een populaire bestemming voor velen en daarmee een welkome aanvulling op ons schema. Transavia vliegt vier tot vijf keer per week van Rotterdam The Hague Airport naar Londen. De eerste vlucht is gepland op 3 april 2025.

De tickets naar de nieuwe bestemmingen, en naar vele andere bekende zomerbestemmingen, zijn vanaf woensdag 16 oktober te boeken.