Doar zakt mien box van af

Het is weer zover. Driving Home For Christmas, All I Want for Christmas is You en It’s The Most Wonderful Time Of The Year. Maar niet overal op de wereld is het ‘The Most Wonderful Time Of The Year’ en al helemaal niet op de luchthavens.

Er zijn gebieden waar vakantievieren echt onmogelijk is door oorlog. Daarnaast zijn er de gebieden waar flink wordt geprotesteerd, zoals in Zuid-Amerikaanse steden. Over die protesten verschijnen artikelen in Nederlandse media waar touroperators op z’n zachtst gezegd niet blij van worden.

Koppen als ‘Een heel continent met boze burgers’ en ‘Volkswoede en rellen in Zuid-Amerika’ met daarbij foto’s van boze mensen en brandende autobanden zorgen ervoor dat mensen hun reizen cancelen of omboeken. Zou het andersom ook gebeuren? Midden– en Zuid-Amerikanen die hun reizen naar Nederland cancelen die foto’s van boze boeren in Den Haag zien? In de reissector in Midden- en Zuid-Amerikaanse landen waar het tot nog toe rustig is gebleven, worden al tips en dergelijke verspreid wat te doen wanneer er ook in die landen geprotesteerd gaat worden.

Naast de kritiek op artikelen in de Nederlandse media kan er ook aan het reisadvies het nodige worden gedaan. Ondanks dat de mensen in de Caribbean, Midden- en Zuid-Amerika kerstmis de mooiste tijd van het jaar vinden, worden veel van deze (ei)landen volledig geel gekleurd door het ministerie. Dan bezoek je weleens zo’n bestemming en vraag je je echt af waar de contacten van het ministerie op het strand hebben gezeten.

Overigens zouden millenials zich een stuk minder van het reisadvies aantrekken. Rondreizen met andere gelijkgestemden, drankjes drinken op het strand en met een georganiseerde excursie mee. Zijn de westerse papa’s en mama’s, de babyboomers, niet gewoon wat te bang ingesteld als er dingen gebeuren in niet-westerse landen? Ga maar eens zoeken wat er allemaal gebeurt in de VS en kijk eens welke kleur dat land heeft. Waar in de wereld gebeurt er nou niks? Afschaffen dus die kleur geel.

Als Schiphol niet oppast, dan gaan daar ook steeds vaker Zuid-Amerikaanse praktijken ontstaan, hoewel het er in veel (door ons ministerie geelgekleurde) Midden- en Zuid-Amerikaanse landen een stuk relaxter aan toegaat op de luchthavens. Een normale maandagochtend op Schiphol bezorgde mij laatst al een hele onderneming om tot de gate te komen. En je ziet de frustratie er af druipen bij de mensen. Moet je je voorstellen hoe dat is tijdens ‘The Most Wonderful Time Of The Year’. Tijdens de kerstvakantie wil je toch niet op Schiphol rondlopen? Ongelooflijk dat mensen zoveel betalen om zich twee van de acht reisdagen tussen opgefokte reizigers te begeven.

Na de security check door naar de paspoortcontrole en ja, de helft van de self service poortjes staat op rood. Tjoh, zo’n dure investering en dan werkt het niet, denk je dan. Ben je na twintig minuten aan de beurt, komt er een mannetje aanlopen en tata, daar gaat de andere helft van de self service poortjes aan. Sta je daarna zeker een half uur in de rij voor security, komt er een jong stelletje aanlopen dat druk aan het gebaren is en ja hoor, ze mogen de hele rij voorbij zodat ze misschien toch nog hun vlucht mogen halen. Soms zoek je voor dingen die je verbazen woorden. De man die achter mij in de rij stond floepte het er hoorbaar voor iedereen uit: ‘Doar zakt mien box van af’.

