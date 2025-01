Solmar laat weten: “Dankzij de hartverwarmende steun van onze klanten, partners en iedereen die heeft bijgedragen, kunnen wij met trots melden dat we ons inzamelingsdoel van €5.000 hebben bereikt. Zoals beloofd, heeft Solmar.nl dit bedrag verdubbeld, waardoor we samen maar liefst €10.000 hebben kunnen doneren aan het Spaanse Rode Kruis (Cruz Roja).”

Deze bijdrage zal direct worden ingezet om hulp te bieden aan de zwaar getroffen regio’s in Zuidoost-Spanje, waaronder Valencia, Andalusië, Castilla-La Mancha en Murcia. Het Rode Kruis blijft constant werken aan het bieden van essentiële hulp, zoals voedsel, water, medische zorg en tijdelijke onderkomens voor de getroffen gemeenschappen.

“Wij willen iedereen die heeft gedoneerd ontzettend bedanken voor hun vrijgevigheid en betrokkenheid. Het is mooi om te zien hoe we samen het verschil kunnen maken voor de mensen die het op dit moment hard nodig hebben. Bij Solmar.nl voelen we een sterke band met Spanje, en dankzij jullie hulp kunnen we deze steun nu echt laten zien. We zijn trots op de betrokkenheid van onze klanten en gemeenschap.”