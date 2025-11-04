By June blijft zich ontwikkelen en voegt drie nieuwe bestemmingen toe aan het zomeraanbod van 2026: Albanië, Rhodos en de Peloponnesos.

Daarmee speelt het merk in op de toenemende vraag naar kleinschalige vakanties met persoonlijke aandacht. Ook buiten Europa groeit By June verder. Op Curaçao stijgt het marktaandeel en op de Canarische Eilanden ligt uitbreiding in het vooruitzicht.

DNA

“Met Albanië, Rhodos en de Peloponnesos voegen we bestemmingen toe die passen bij ons DNA: kleinschalig, persoonlijk en authentiek. Steeds meer reizigers kiezen voor vakanties die net even anders zijn. Juist die beleving willen we met By June mogelijk maken”, zegt Yuri Deutekom (Manager By June).

Curaçao

Ook buiten Europa groeit By June stevig door. Steeds meer reizigers ontdekken het kleinschalige concept op Curaçao. Het aantal accommodaties op het eiland neemt met bijna 23 procent toe. By June streeft ernaar het totale aanbod met 87,5 procent te vergroten en uit te breiden naar 300 accommodaties.

Canarische eilanden

Op de Canarische eilanden breidt het team het aanbod uit op Tenerife en onderzoekt nieuwe mogelijkheden op andere eilanden, waaronder Gran Canaria. Zo blijft By June het aantal zorgvuldig geselecteerde vakanties verder vergroten.