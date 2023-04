DTA groeit: tien nieuwe aandeelhouders vanuit TravelXL

Deel dit artikel

DTA verwelkomt tien nieuwe aandeelhouders vanuit TravelXL B.V.. Het gaat om TravelXL ’t Woerkums Reisbureau, Reisbureau Oud-Beijerland, Reisstudio Trips B.V., TravelXL Marijke, Reisbureau Roessink, Reisbureau Baarle-Nassau, Reis-en-Passagebureau Lanting, Reisbureau Eemnes, Reisbureau Martens en Bolderman Reisbureau.

Per 1 november aanstaande telt DTA daarmee 42 aandeelhouders en vormt daarmee de grootste en onafhankelijke inkoopcombinatie van Nederland.

“Het voelt een beetje alsof je aan het zoeken bent naar een speld in een hooiberg en ineens tien gouden spelden aantreft”. Dit laat Erik van der Waard (voorzitter DTA) met gepaste trots weten.

Van der Waard: “Het is in deze tijd niet eenvoudig om onafhankelijke reis-retailbedrijven te vinden van dit kaliber die beschikbaar zijn om aan te sluiten bij een andere inkoop organisatie,

zoals die van Dutch Travel Alliance. Enerzijds omdat de selectiecriteria voor potentiële aandeelhouders binnen DTA met name op het gebied van de financiële toetsing vrij stevig te noemen is en anderzijds omdat er eenvoudigweg niet veel onafhankelijke bedrijven meer zijn die zich nog niet gecommitteerd hebben aan een partij. Juist nu alles even in rustig vaarwater leek te zijn, en DTA beter draait dan ooit, diende voor ons onverwacht de mogelijkheid zich aan een aantal uitstekende kantoren aan te sluiten als aandeelhouder van DTA. Stuk voor stuk volledig DTA-waardige bedrijven waarmee we in een aantal zeer plezierige en collegiale sessies tot elkaar gekomen zijn. In deze tijden is het belangrijk om samen te ondernemen en de synergie te zoeken met gelijkgestemde partijen. Wij kenden de verschillende ondernemers uiteraard al, waarvan sommige erg goed. Het zijn stuk voor stuk bij de sector betrokken zelfstandige reisondernemers met gezonde bedrijven waarvan enkelen aangevuld door ervaren ZRA`s. We zijn erg blij en trots dat men ervoor heeft gekozen om die volledige zelfstandigheid voort te zetten middels een aandeelhouderschap van de DTA.”

Van der Waard (Internoord Travel Group en voorzitter DTA) geeft samen met Jan Nijenhuis (Reisbureau Breukelen & Woerden) en Arjan Dijkshoorn (VX van der Werf / de Groot) invulling aan de Raad van Commissarissen van de DTA. Van der Waard: “We werden als gezegd eigenlijk volledig onverwacht gewezen op het feit dat een aantal professionele TravelXL kantoren zoekende waren en met het idee liepen zich elders aan te willen sluiten”.

DTA-directeur Arnoud Meijer heeft daarop op verzoek een zeer uitgebreide DTA-presentatie voorbereid en een aantal kennismaking bijeenkomsten in den lande georganiseerd waar ook de RVC bij aanwezig geweest is. Uit die plezierige bijeenkomsten met een uiterst collegiaal karakter bleek al snel een grote overeenkomst tussen de opvattingen en ideeën van beide partijen. Naar aanleiding daarvan heeft men er dus voor gekozen verder te gaan als DTA aandeelhouder. Dit zijn exact het type aandeelhouders waar we als DTA naar op zoek zijn. De toetreding tot DTA zal voor deze bedrijven resulteren in overall betere deals met de partner-leveranciers van DTA tegen lagere kosten, omdat DTA uitsluitend handelt in het belang van haar aandeelhouders en geen winst oogmerk heeft of kent. Er blijft dus niets aan de spreekwoordelijke strijkstok hangen en opbrengsten vloeien terug naar de aandeelhouders die op hun beurt daarmee de positie van DTA weer sterker en gezonder maken. Een win-winsituatie. De RvC, directie en aandeelhouders van DTA zijn dan ook erg verheugd met deze mooie uitbreiding”, aldus van der Waard.

Auteur Arjen Lutgendorff