Voor de Nederlandse duikliefhebber is Egypte veel meer dan alleen een zonbestemming op relatief korte vliegafstand. Het is een onderwaterwereld van wereldklasse die het hele jaar door toegankelijk is. Maar hoe adviseer je als reisprofessional de juiste spot tussen het overweldigende aanbod van resorts en liveaboards? En waar moet je op letten bij certificeringen en veiligheidseisen?

We duiken de diepte in met Maaike van Hussel (reisspecialist bij Diving World). Met ruim 28 jaar ervaring als specialist op het gebied van duikvakanties weet Diving World precies wat de moderne duikreiziger zoekt. Van de iconische wrakken in het noorden tot de kleinschalige eco-resorts en de toenemende populariteit van liveaboards. Maaike deelt haar expertise, praktische tips voor het boekingsproces en de essentiële vragen die jij als reisagent moet stellen aan jouw klanten. Egypte ligt aan de Middellandse Zee en er kan gedoken worden, vooral bij Alexandrië, maar dit is een heel ander type ervaring. Het water is koeler, het zicht is vaak minder goed dan in het zuiden en er is vrijwel geen koraal. Daarom maken we een klein uitstapje naar de Rode Zee.

Wat maakt Egypte een aantrekkelijke bestemming voor duikreizigers?

‘Egypte is en blijft een van de meest populaire duikbestemmingen, omdat het een fantastische bestemming is op relatief korte vliegafstand. Binnen vijf uur vliegen heb je de mogelijkheid om prachtige duiken te maken. Daarbij is Egypte een bestemming die enorm veel diversiteit biedt in duikmogelijkheden en onderwaterleven. Van bootduiken tot kantduiken en van wrakken tot een klein onderwaterleven. Voor zowel de beginnende als de gevorderde duiker is het een gepaste bestemming.’

Welke duiklocaties in Egypte zijn het absolute hoogtepunt?

‘Egypte heeft enorm veel mooie duiklocaties, en het hoogtepunt is voor iedere duiker anders. Sommige duikers zijn helemaal weg van wrakduiken, voor hen is het absolute hoogtepunt de wrakken in het noorden van de Rode Zee, zoals de Salem Express of de Thistlegorm. Andere duikers gaan juist weer voor ontmoetingen met haaien bij de riffen van Brothers, Daedalus en Elphinstone, terwijl anderen op zoek gaan naar de dugong bij Abu Dabbab of Marsa Mubarak.’

Wat is een liveaboard?

In dit artikel wordt vaak het woord liveaboard genoemd, maar wat is het precies? Ook daar geeft Diving World een duidelijk antwoord op. Een liveaboard is een schip dat helemaal is ingericht voor duikers. Je verblijft aan boord, slaapt in je eigen hut, eet samen met de groep en vertrekt rechtstreeks vanaf de boot naar de mooiste duikplekken. Geen transfers, geen gesleep. Gewoon duiken, duiken en nog eens duiken. En het mooie is: liveaboards komen vaak op plekken waar dagboten niet kunnen komen. Denk aan afgelegen riffen, wrakken op open zee of plekken waar je misschien wel de enige bent onder water. De meeste liveaboards bieden drie tot vijf duiken per dag aan.

Zijn er seizoensgebonden factoren (weer, zichtbaarheid, stromingen) die van invloed zijn op het plannen van een duikreis?

‘Zeker, vooral de temperaturen hebben invloed op het onderwaterleven. Daarbij moet je bij het plannen van een duik altijd rekening houden met de stroming. Per dag en locatie kan de stroming wisselen. Het zicht is in de Rode Zee bijna altijd het gehele jaar door goed, waardoor je in Egypte het hele jaar door goed kunt duiken.’

Welke veiligheidsmaatregelen en duikcertificeringen zijn cruciaal voor reizigers?

‘Niet alleen in Egypte, maar wereldwijd zijn er voor bepaalde duikstekken vereisten als we kijken naar de certificering van een duiker. Uiteraard moet je als duiker in het bezit zijn van een geldig brevet. Wanneer een duiker geen brevet heeft, kan hij of zij een introductieduik doen of uiteraard de cursus volgen. In de Rode Zee ben je als duiker vaak verplicht om bij minder dan 30 gelogde duiken te duiken met een gids. Voor sommige duikstekken heb je minimaal een Advanced-brevet nodig en 50 gelogde duiken. Het is ontzettend belangrijk om de duiker hier correct over te informeren, dit is ook de reden dat wij bij onze reizigers altijd informatie opvragen omtrent de duikervaring. Het is belangrijk de duiker juist te informeren in verband met zijn of haar eigen veiligheid en duikplezier, maar ook dat van zijn of haar buddies. Een duiker dient altijd te duiken binnen de limieten van zijn of haar brevet en als reisorganisatie stellen wij een duikverzekering verplicht.’

Hoe verloopt de samenwerking met resorts, liveaboards of hotels? Wat zijn praktische aandachtspunten bij het boeken?

‘De samenwerking met hotels, duikscholen en liveaboards verloopt bij ons altijd uitstekend. Wij zijn al meer dan 28 jaar dé specialist op het gebied van duikvakanties en zijn ooit begonnen met Egypte als duikbestemming. Wij kennen onze partners ter plaatse dan ook ontzettend goed en gaan met regelmaat op bezoek. Een van onze specialiteiten zijn liveaboards, waar wij, met enige trots, al sinds 1997 marktleider in zijn. Na al die jaren hebben wij uitstekende relaties opgebouwd met onze partners.’

Wordt duikuitrusting vaak meegenomen of gehuurd ter plekke? Welke tips kunnen reisagenten klanten geven?

‘Veel ervaren duikers nemen zelf hun uitrusting of een deel daarvan mee op reis. Er is niets fijner dan duiken met je eigen spullen. Het is ook altijd mogelijk om materiaal ter plaatse te huren. Ook dat is iets dat duikers vaak doen. Duikuitrusting neemt natuurlijk veel ruimte en gewicht in beslag, het is dan ook van belang dat er voldoende ruimbagage meegenomen kan worden op de vluchten.’

Welke spot voor welke klant?

De geschiedenisfanaat: voor liefhebbers van wrakduiken zijn de Salem Express en de wereldberoemde Thistlegorm in het noorden de absolute hoogtepunten.

De avonturier: wie komt voor adrenaline en ontmoetingen met haaien, zit goed bij de riffen van de Brothers, Daedalus en Elphinstone.

De natuurliefhebber: voor een kans om de zeldzame dugong (zeekoe) te spotten, zijn Abu Dabbab of Marsa Mubarak de beste keuzes.

Welke soorten duikarrangementen zijn populair?

‘Een liveaboard is en blijft dé ultieme duikvakantie. Daarnaast zien wij dat duikers toch ook steeds vaker geïnteresseerd zijn in een stukje natuur of cultuur boven water. In het geval van Egypte worden er met regelmaat excursies geboekt naar bijvoorbeeld Luxor. Daarnaast zijn de wat minder toeristische locaties en kleinschalige accommodaties populair onder de duikers. Dit zijn vaak andere locaties dan de vakantieganger die voor een weekje zon naar Egypte gaat, bezoekt.’

Zijn er specifieke invoerbeperkingen, visa-eisen of lokale regels waar reisprofessionals hun klanten op moeten attenderen?

‘Voor Egypte is een visum nodig, dat kun je online al aanschaffen, maar ook ter plaatse op de luchthaven. Ook zijn er verschillende mogelijkheden om een visaservice te boeken, waarbij de transferagent het visum al vooraf koopt voor de reiziger. De meest voordelige optie is om deze bij aankomst op de luchthaven te kopen bij het bankloket.’

Zien jullie veranderingen in het gedrag van duikreizigers?

‘Duikers gaan graag naar de wat minder bekende locaties en accommodaties, weg van de massa. Daarbij zien we niet alleen in Egypte, maar ook op andere locaties wereldwijd dat duikers vaker kiezen voor de kleinschalige hotels, ook wel ecoresorts genoemd. Daarnaast merken wij dat reizigers ook steeds vaker direct en online willen boeken, daar is bijvoorbeeld onze website onlangs helemaal op ingericht. Op onze website staan meer dan 600 duikvakanties, van tropische resorts tot liveaboards in alle soorten en maten. Uniek is ons aanbod real-time liveaboards inclusief vluchten vanuit Nederland, België én Duitsland en duikvakantiepakketten, allemaal met de beste prijsgarantie. Daarnaast staan wij ook altijd voor onze duikers klaar die op zoek zijn naar persoonlijk advies en contact.’

Welke aanvullende diensten of excursies worden vaak geboekt in combinatie met een duikreis?

“Een duikvakantie bestaat eigenlijk altijd uit een vlucht, transfer, verblijf en duikpakket. Dit kan een verblijf in een hotel zijn, maar ook een verblijf aan boord van een liveaboard. Als extra dienst worden daar vaak excursies aan toegevoegd, gericht op cultuur. Eerlijkheidshalve blijft er in een duikvakantie niet veel ruimte over voor andere activiteiten, het is immers een duikvakantie. Afhankelijk van de bestemming worden er vaak ook huurauto’s toegevoegd aan de reis.’

Welke drie belangrijke tips geven jullie aan een reisagent die voor het eerst een duikreis naar Egypte wil adviseren en verkopen?

‘Laat je goed informeren en stel de juiste vragen aan de reiziger. Hoeveel gelogde duiken, wanneer heb je voor het laatst gedoken en wat is je laatst behaalde brevet? Deze informatie is van belang om vervolgens het juiste advies te kunnen geven. Daarnaast is het enorm belangrijk om niet zomaar iets aan te bieden, maar hulp in te schakelen van professionals. Veiligheid en een betrouwbare organisatie vormen de basis. Wij zijn aangesloten bij de ANVR, SGR(Z) en het Calamiteitenfonds en helpen je graag verder bij het boeken van de gepaste duikvakantie voor jouw klant.’

Praktische tips voor een Egypte-duikreis

Stel de juiste vragen: vraag altijd naar het brevet, het aantal gelogde duiken en de datum van de laatste duik. Dit bepaalt welk advies je geeft.

Gidsverplichting: informeer klanten met minder dan 30 duiken dat zij in de Rode Zee meestal verplicht met een gids moeten duiken.

Bagage: check de ruimbagagevoorwaarden. Eigen materiaal is zwaar; vooraf extra kilo’s bijboeken voorkomt hoge kosten op de luchthaven.

Verzekering: wijs de klant op een specifieke duikverzekering, naast de reisverzekering. Diving World stelt deze verplicht.