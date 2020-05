Duitsland hoopt midden juni weer toeristen te ontvangen

Net als in Nederland worden ook in Duitsland de maatregelen langzaam versoepeld. TravelPro sprak met Michaela Klare (directeur van het Duits Verkeersbureau) over de situatie in Duitsland en de mogelijkheden voor de zomervakantie.

Hoe is de situatie op dit moment in Duitsland?

“De situatie is vergelijkbaar met die in Nederland. Ook in Duitsland zien we dat er langzaam meer mogelijk is en daar zijn we natuurlijk heel blij mee. De eerste bezienswaardigheden, musea, hotels, campings en de horeca gaan vanaf deze week weer voorzichtig open. Wel is het goed om te benadrukken dat Duitsland uit verschillende deelstaten bestaat die allemaal hun eigen regels bepalen. Ook varieert het aantal corona-gevallen van deelstaat tot deelstaat. Hierdoor kunnen de versoepelingen per deelstaat nog verschillend zijn. Ze zijn allemaal op zoek naar de beste oplossing. Een groot voordeel is dat ongeveer een derde van Duitsland beschermde natuurgebied is, waardoor iedereen op gepaste afstand een wandeling of een fietstocht kan maken. Maar ook de steden nu mee bezig om aan intelligente systemen te werken om bezoekersstromen te sturen. De grenzen tussen Nederland en Duitsland zijn nooit gesloten geweest. Alleen door het reisadvies zijn vooralsnog alleen noodzakelijk reizen mogelijk. Maar op 15 juni komt deze regel hopelijk, als het aantal nieuwe infecties het toelaat, te vervallen.”

Zie je mogelijkheden voor toeristen deze zomer?

“We hopen midden juni de eerste buitenlandse toeristen weer te kunnen ontvangen. We gaan er vanuit dat Nederland een van de eerste markten is die weer op vakantie gaat naar Duitsland. Op dit moment zitten we nog met de deadline van 15 juni en we verwachten dat daarna de maatregelen verder worden versoepeld, ook wat betreft het reizen tussen de verschillende landen. Uiteraard staat gezondheid van de lokale bevolking en de toeristen voorop. Voor later dit jaar horen we ook al positieve geluiden als het gaat om boekingen bij Nederlandse reisbedrijven en direct in Duitsland.”

Lees hieronder het hele interview met Michaela Klare.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.