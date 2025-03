Tijdens een gerichte alcoholcontrole op Schiphol heeft het Team Luchtvaarttoezicht, in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee, twee bemanningsleden betrapt op een te hoog alcoholpromillage.

Tussen 7.00 en 11.00 uur werden in totaal 615 vliegende medewerkers gecontroleerd, waaronder cabine- en cockpitpersoneel. Bij twee van hen wees de blaastest op alcoholgebruik boven de toegestane limiet. Een steward blies 125 μg/L (0,24 promille) en kreeg een boete van € 425, terwijl een stewardess met 620 μg/L (1,43 promille) een geldboete van € 1900 moest betalen. In de luchtvaart geldt een strikte limiet van 0,2 promille, en bemanningsleden mogen in de tien uur voorafgaand aan een vlucht geen alcohol nuttigen.

Snelle detectie met blaastesten

Voor de controle werd gebruikgemaakt van een zogenoemde ‘sniffer’, een apparaat waarmee binnen enkele seconden alcoholgebruik kan worden vastgesteld. Dit snelle screeningsproces zorgt ervoor dat het cabine- en cockpitpersoneel zonder veel vertraging de securitychecks kan doorlopen. Bij een positieve eerste test wordt een vervolganalyse uitgevoerd, waarna een definitieve ademanalyse op het politiebureau of de Marechaussee-kazerne plaatsvindt. Op basis hiervan wordt het proces-verbaal opgemaakt en bepaalt het Openbaar Ministerie de hoogte van de boete.

Gerichte controles voor luchtvaartveiligheid

Het Team Luchtvaarttoezicht voert dergelijke controles regelmatig uit op verschillende luchthavens in Nederland, zowel bij lijnvluchten als privévluchten. De controles zijn niet alleen gericht op grote luchthavens met passagiersvluchten, maar ook op kleinere vliegvelden waar veel general aviation plaatsvindt. Deze maatregelen moeten bijdragen aan de veiligheid binnen de luchtvaartsector.