Vakantiegangers die via Corendon boeken, zullen straks steeds vaker vanuit Duitsland vertrekken. De touroperator kiest Düsseldorf als grootste uitvalsbasis en breidt ook stevig uit op Keulen/Bonn. In 2026 verwacht Corendon ruim 1,2 miljoen reizigers via deze luchthavens te vervoeren.

“Onze klanten bepalen waar wij vliegen”, zegt commercieel directeur Martin de Boer. “En we zien dat zij massaal vanuit Duitsland vertrekken. Het is goedkoper, goed bereikbaar en het aantal Nederlanders dat vanaf Düsseldorf vliegt, is in vijf jaar tijd met meer dan 40 procent gestegen. Wij volgen die behoefte en maken het hen gemakkelijk door pakketten direct via Corendon aan te bieden. Zo krijgt die exodus toch een Nederlands tintje.”

Schiphol naar tweede plaats

De uitbreiding betekent dat Düsseldorf Schiphol voorbijstreeft als grootste vertrekpunt. Toch blijven Amsterdam, Brussel en in mindere mate Groningen belangrijk voor Corendon.

Voordeel voor Nederlanders

Voor veel Nederlandse reizigers liggen de Duitse luchthavens gunstig en bieden ze korte inchecktijden en goede faciliteiten. Vanaf april 2026 vliegen Corendon-toestellen vanaf Düsseldorf en Keulen/Bonn naar populaire zonbestemmingen als Turkije, Egypte en Griekenland.

Corendon wil de stap bovendien feestelijk omlijsten. De Boer: “Met onze eigen Corendon-Oranje-parking begint de vakantie al bij de luchthaven. En in 2026 organiseren we een groot Koningsdag-feest op Düsseldorf Airport. Een fantastische manier om samen met onze reizigers de uitbreiding te vieren.”