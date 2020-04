Duitse regionale airline LGW/German Airways vraagt faillissement aan

De Duitse regionale luchtvaartmaatschappij LGW/German Airways is blut. Dit is bevestigd door de eigenaar. De luchtvaartmaatschappij voerde vluchten uit voor Eurowings, maar door de coronacrisis is er een einde gekomen aan die samenwerking.

In een interne brief aan de medewerkers wordt gesteld dat de directie van LGW ervan uitgaat dat Eurowings na de crisis als eerste weer met haar eigen vliegtuigen gaat vliegen. Eurowings heeft laten weten dat het in de nabije toekomst waarschijnlijk geen samenwerking zal zoeken met wet lease partners.

“Gezien de huidige economische situatie in de luchtvaartsector is er momenteel geen blijvend positief economisch perspectief voor de regionale luchtvaartmaatschappij. De insolventie is dus een direct gevolg van de reisbeperkingen en de algemene economische situatie tijdens de Corona-pandemie, die de mondiale luchtvaart heeft verlamd”, zo stelt de airline in een statement.

“We betreuren het ten zeerste dat we deze stap hebben moeten zetten door de Corona-pandemie. Eurowings moest ongeveer 90% van haar eigen vloot buiten gebruik stellen en het wet lease contract met LGW op korte termijn beëindigen gezien de huidige ontwikkelingen. Na het beëindigen van de samenwerking door Eurowings hebben we ons intensief ingespannen om in heel Europa werk te vinden voor onze LGW-vliegtuigen, maar dat is niet gelukt”, aldus Dominik Wiehage (algemeen directeur van LGW).

“Door de vrijwel volledige stilstand van het luchtverkeer zijn deze inspanningen tot dusver helaas niet gelukt. Aangezien het ook onmogelijk is in te schatten – zoals de zaken er nu voor staan ​​- of we overheidsmiddelen zullen ontvangen om de periode tot het hervatten van het luchtverkeer te overbruggen, vooral op de regionale routes die door de LGW worden bediend, moeten we daarom de wettelijk noodzakelijke conclusies trekken. Het spijt ons heel erg voor de medewerkers van de LGW – het zijn stuk voor stuk zeer goed opgeleide, zeer gemotiveerde en zeer klantgerichte medewerkers, voor wie we de mogelijkheid open willen houden, zeker met ons eigen management, om weer betrokken te worden bij een nieuwe start.”

Na een jarenlange samenwerking met airberlin werd de airline uiteindelijk een dochteronderneming van airberlin in 2017. Na de ineenstorting van airberlin werd het in oktober 2017 gekocht door Lufthansa en werd het een onderdeel van de lowcost carrier Eurowings. Zeitfracht Group voltooide de aankoop van LGW van Lufthansa op 1 april 2019 en hernoemde het begin 2020. Het contract met Eurowings is in april 2020 beëindigd. LGW, waarvan het hoofdkantoor in Düsseldorf staat, heeft momenteel 354 mensen in dienst. De vloot van vijftien vliegtuigen staat geparkeerd op de luchthaven van Bratislava.

Vandaag werd ook bekend dat Air Mauritius uitstel van betaling heeft aangevraagd. Eerder werd ook al bekend dat Virgin Australia, Norwegian, South African Airways en CityJet in de problemen zitten. Flybe ging aan het begin van de coronacrisis failliet.

