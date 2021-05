EasyJet: nieuwe routes en online reistool

Tussen juli en september zal easyJet drie nieuwe routes vliegen vanaf Amsterdam Schiphol naar Santorini, Kos en Kreta Heraklion, allen op de Griekse eilanden. Daarnaast lanceert de airline de nieuwe Covid-19 Travel Hub op haar website, met een live reiskaart waarop de laatste verplichtingen per land en informatie over testen in heel Europa zijn te vinden.

Naast de routes naar de Griekse eilanden vliegt easyJet in dezelfde periode ook rechtstreeks van Amsterdam Schiphol naar Valencia. De populaire Spaanse kuststad, beroemd om zijn sinaasappels, staat ook bekend als de geboorteplaats van de paella.

“We zijn erg blij dat in een groot deel van Europa, waaronder in Nederland, reisbeperkingen worden versoepeld. Met de online tool in onze Covid-19 Travel Hub willen we onze passagiers een overzicht geven van de verschillende maatregelen van landen voorafgaand aan hun reis en eventuele reisbeperkingen tijdens de reis. Zo kunnen ze met vertrouwen hun volgende reis plannen en deze zomer met plezier reizen”, aldus William Vet (Country Manager Nederland easyJet).

Naast de verplichtingen per land, filtert de Covid-19 Travel Hub tool de landen die het meest openstaan voor reizigers van buitenaf. De tool kan ook gericht zoeken naar verschillende soorten vakanties, inclusief populaire vakantie- en strandbestemmingen, steden en zakelijke bestemmingen.

Vet laat weten dat het boekingsbeleid van easyJet flexibeler is dan ooit tevoren. “Hiermee geven we onze passagiers het vertrouwen dat ze kunnen boeken en hun plannen kunnen wijzigen wanneer dat nodig is. Daarnaast hebben we ook nieuwe routes toegevoegd naar populaire zomerbestemmingen op de Griekse eilanden en in Spanje. We kijken ernaar uit om vrienden en familie te herenigen, of mensen weer te laten genieten van een langverwachte vakantie.”

Onder de Flex garantie kunnen alle easyJet-passagiers deze zomer hun vluchten zonder wijzigingskosten wijzigen, op elk moment tot twee uur voor vertrek, of een voucher aanvragen die nog meer last-minute flexibiliteit biedt. In tegenstelling tot andere luchtvaartmaatschappijen zijn er geen beperkingen op data of bestemming. Passagiers kunnen hun vlucht aanpassen naar alle vluchten die momenteel in de verkoop zijn tot eind september 2022 en naar elke andere bestemming binnen het netwerk van de luchtvaartmaatschappij, dat 35 landen in Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten omvat. Dit betekent dat als sommige reisbeperkingen, zoals een quarantaineverplichting, van invloed zijn op hun land van bestemming of bij terugkeer naar Nederland, passagiers hun vlucht gemakkelijk kunnen wijzigen naar een andere bestemming in het easyJet-netwerk.

