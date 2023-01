“Een flexibele instelling is een must in Zuid-Amerika”

Deel dit artikel

Zuid-Amerika is een immens continent met een grote diversiteit aan cultuur en natuur. Maar waar moet je beginnen en bij wie kan je terecht? We spreken meerdere aanbieders over deze avontuurlijke bestemming.

Een van deze aanbieders is Avila Reizen. Op dit moment biedt de reisorganisatie Argentinië, Bolivia, Brazilië, Chili, Colombia, Ecuador & Galapagos, Peru en Uruguay aan. “Maar we nemen ook aanvragen aan voor andere Zuid-Amerikaanse bestemmingen, zoals Suriname en Guyana”, aldus Alissa Visser (reisspecialist Latijns-Amerika bij Avila Reizen). “Na de zomervakantie zijn de aanvragen voor Argentinië en Chili weer enorm toegenomen. Deze bestemmingen zijn erg populair voor onze wintermaanden. Peru is eigenlijk het hele jaar door in trek en er komen ook weer meer aanvragen binnen voor Colombia en Brazilië. Voor de zomervakantie van 2023 is er op dit moment nog wel beschikbaarheid, hoewel we van vorig jaar weten dat dit opeens heel snel kan gaan. Voor Argentinië, Chili en Brazilië zijn januari 2023 en in het geval van Brazilië februari 2023 (vanwege het carnaval) al heel gecompliceerd met beschikbaarheid.”

De jaguar is terug

Avila Reizen verwacht dat Zuid-Amerika weer net zo populair gaat worden als voor het coronatijdperk. “Dat zien we nu al in het aantal last minute-aanvragen voor Argentinië en Chili. Voor de zomervakantie zijn Peru, Colombia, Brazilië en Ecuador altijd favorieten, voor het najaar vooral Argentinië en Chili. We merken dat in Argentinië veel (nieuwe) accommodaties hun deuren weer openen, wat op bepaalde bestemmingen meer variatie in het hotelaanbod geeft. Als voorbeeld het hotel Lagos del Furioso in de provincie Santa Cruz, dat na een lange renovatie haar deuren weer heeft geopend en nu als boetiek-accommodatie een geweldige plek vormt om Patagonië buiten de gebaande paden te verkennen. Daarnaast is de jaguar weer terug van weggeweest in het Esteros de Iberá moerasgebied in Argentinië, wat geweldig nieuws is voor het natuurherstel en de bescherming van het ecosysteem in dit gebied. Ook is Guyana als bestemming zeker een vermelding waard. In dit land staat het toerisme nog helemaal in de kinderschoenen, maar het biedt een geweldige reiservaring voor avonturiers en vogelaars. De natuurbeleving is in Guyana nog heel puur en je krijgt hier echt het gevoel dat je als ontdekkingsreiziger op pad bent.”

Lees hieronder alles over Zuid-Amerika.

Author Dylan Cinjee