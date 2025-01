Campingspecialist ACSI concludeert dat 2024 het beste kampeerjaar ooit was. Ten opzichte van 2023 zag de ‘Google van het kamperen’ het aantal boekingen voor campings met 39% stijgen en registreerde het ruim 15% meer online zoekopdrachten door Europese kampeerders. En de rek is er nog lang niet uit, aldus directeur Ramon van Reine: “De reserveringen voor 2025 zijn nu al ruim verdubbeld ten opzichte van een jaar geleden.”

Foto: Panorama Camping Sonnenberg.

Het familiebedrijf uit de Betuwe bracht in 1965 de eerste internationale campinggids uit en ontsluit anno 2025 informatie over 10.000 campings in heel Europa. Een alsmaar groeiend aantal van inmiddels 400 teams van campinginspecteurs brengt jaarlijks de campings in kaart. Hun bevindingen worden online gepresenteerd én nog immer gebundeld in de welbekende groene campinggidsen.

Recordaantal gidsen

Van Reine: “Alle details zijn online en in onze apps beschikbaar, desondanks verkochten we afgelopen jaar een recordaantal van bijna 775.000 gidsen, in 13 talen. Tel daarbij de ruim 18,5 miljoen zoekopdrachten van kampeerders uit heel Europa op, een record aan campingreserveringen en we kijken terug op een kampeerjaar zoals wij dat in ons 60-jarig bestaan nog nooit hebben meegemaakt.”

Albanië, Montenegro én Nederland populair

ACSI is toonaangevend voor de Europese kampeerbranche en ziet ook dat Nederlanders meer kamperen dan ooit: “Het aantal zoekopdrachten van Nederlandse kampeerders steeg met 10,6% en we zien dat er bij hen veel interesse is in nieuwe bestemmingen. Uiteraard zijn Frankrijk, Duitsland en Italië nog steeds favoriet, maar in 2024 werd maar liefst 30 keer meer gezocht naar campings in Albanië en Montenegro. De toeristische sector is daar volop in ontwikkeling -vooral aan de Adriatische kust- en de prijzen zijn laag, waardoor dit potentieel nieuwe hotspots zijn.” Kamperen in eigen land is ook populair: zowel Nederlanders als andere Europeanen zochten een kwart meer naar campings in Nederland.

Vaker kamperen in laagseizoen

Verder is opvallend dat er steeds meer in het laagseizoen wordt gekampeerd, ziet Van Reine: “Hartje zomer zitten alle campings overvol en velen gaan op zoek naar alternatieven buiten het hoogseizoen, maar wel in de zon. Zo noteerden we voor Spanje afgelopen jaar bijna 2,5 keer zoveel reserveringen als in 2023 en ook Portugal zat flink in de lift. We zien dan ook dat er volop gebruik wordt gemaakt van onze CampingCard ACSI-kortingskaart, waarmee extra voordelig kan worden gekampeerd in het laagseizoen.” Voor 2025 zijn via ACSI nu al ruim 2 keer zoveel reserveringen gemaakt voor kampeervakanties als een jaar geleden voor het volgende kampeerseizoen.



Aandeel van landen in zoekopdrachten op ACSI-website eurocampings.nl (met 10.000 campings in heel Europa)

Nederlandse kampeerders:

2023 2024 Frankrijk 29,5% 28,9% Duitsland 15,1% 15,0% Italië 13,8% 13,0% Nederland 11,3% 12,8% Spanje 6,0% 6,9% Oostenrijk 5,8% 5,5% België 2,7% 2,7% Luxemburg 2,4% 2,4% Kroatië 2,6% 2,3% Zwitserland 2,3% 2,1%

Europese kampeerders, exclusief Nederlanders:

2023 2024 Frankrijk 25,8% 24,9% Duitsland 13,7% 15,9% Italië 17,9% 14,1% Spanje 9,6% 11,1% Nederland 7,3% 7,7% Oostenrijk 5,1% 5,0% Kroatië 4,3% 4,2% Portugal 2,4% 2,5% België 2,2% 2,4% Zwitserland 1,7% 1,6%

Stijgers 2024 versus 2023 in zoekopdrachten van Nederlandse kampeerders: