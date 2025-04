Vorige keer had ik het erover dat ‘het maar werk is’, en toen kreeg ik de vraag ‘wat houdt dat werk dan zoal in?’. Wat doet zo’n voorzitter van de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties eigenlijk de hele dag?



VvKR is een brancheorganisatie, grotendeels gerund door en voor haar leden, veelal op vrijwillige basis. Enkel voor de functie van voorzitter en de bestuursondersteuning is een vergoeding beschikbaar. Per week spendeer ik zestien uur aan mijn taken als voorzitter, de rest van de week verdeel ik over mijn reisorganisaties en mijn gezin.

Het doel van VvKR is het zo goed mogelijk ondersteunen van onze leden met de verschillende facetten van het ondernemen. De grootste kracht hierin is Marleen Nijdam, die samen met Marjan Spijkers het secretariaat beheert. Marleen is niet alleen mijn rechterhand, zij is al jarenlang de spin in het web van de vereniging. Vraag een van onze 483 leden wie Marleen Nijdam is en ik gok dat 99% haar kent. Dank Marleen!

Als deelnemer aan Gastvrij Nederland kom ik in contact met allerlei aspecten van de sector. Gastvrij Nederland is een belangrijk gremium georganiseerd door VNO-VCW-MKB Nederland dat zich inzet voor een bloeiende gastvrijheidssector in Nederland, Tijdens werkbezoeken in het land kreeg ik een kijkje achter de schermen van Ouwehands Dierenpark, het tennistoernooi ABN AMRO Open en de Hiswa te Water. Als lid van MKB Nederland ontmoet ik elk kwartaal andere branche-directeuren om te overleggen over thema’s als regeldruk en communicatie. Absoluut leerrijk om te ervaren hoe andere sectoren daarmee omgaan.

Ook de pers te woord staan, hoort bij mijn taken. Voordat ik voorzitter werd, had ik hier weinig ervaring mee en schoof ik liever iemand anders naar voren als er iets gezegd moest worden (het bekende imposter syndroom). Mijn allereerste interview was met Sharon Evers van Travelpro. Ik was net tien minuten verkozen tot voorzitter en daar lag de dictafoon al tussen ons beiden. Gelukkig was het ijs snel gebroken en begon ik het na enkele minuten zelfs plezant te vinden. Dank Sharon! Ik leer snel: dit jaar had ik mijn eerste tv-interview tijdens de Vakantiebeurs; voor het NOS zes-uur Journaal.

Een aantal zaken gaat mij gemakkelijk af. Omdat ik zelf reisondernemer ben, weet ik waar veel leden mee worstelen en waarmee ze te maken krijgen bij de opstart van hun bedrijf.

Andere zaken waren flink aanpoten in het begin. Een mooi voorbeeld is de Europese belangenbehartiging voor de Europese richtlijn Pakketreizen. Zoals ieder ander in de reisbranche wist ik hier wel íets over, maar de hele richtlijn doornemen én begrijpen was toch nog iets anders. In juni 2023 werd ik samen met collega VvKR-lid Carolien Halm gevraagd om VvKR te vertegenwoordigen bij het Directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken (DG JUST). Zo zaten we aan tafel met onder andere Frank Radstake van ANVR (specialist in consumentenzaken en heeft een juridische achtergrond) die het ene na het andere artikel aanhaalde en citeerde. Daar was ik aardig van onder de indruk. Vervolgens kreeg ik de kans om concrete voorbeelden aan te halen: wat zouden de gevolgen zijn als we geen aanbetalingen zouden mogen ontvangen en welk risico zou dat hebben voor reisorganisaties? Het werd een mooi een-tweetje van praktische voorbeelden van Carolien en mij en de juridische vakkennis van Frank. Dank Frank en Carolien!

Dit zijn maar enkele voorbeelden van personen die mijn werkzaamheden als voorzitter tot een feestje maken. Ik schrijf deze column op 1 maart, de Nationale Complimentendag en dus leek me een compliment aan hen wel op z’n plaats.

Kim Nooyens

Voorzitter VvKR

