Een noodfonds voor virusuitbraken….

Er gaan stemmen op voor een noodfonds dat reizigers compenseert bij een virusuitbraak. Er wordt nog verschillend gedacht over hoe er geld in de pot moet komen. Een kleine bijdrage per boeking door reizigers, maar ook de overheid zou moeten bijspringen. Er wordt verschillend omgegaan met coulance richting reizigers wat in sommige gevallen voor onduidelijkheid zorgt.

RTL Nieuws sprak tien ondernemers die voor een noodfonds zijn. Een van hen is Coby van Dongen (Commercieel Directeur de Jong Intra Vakanties). “De kosten die kosteloos annuleren voor vertrekkende klanten met zich mee brengen, zijn onmogelijk door de reisorganisaties alle te dragen”, zo laat zij weten aan de nieuwszender. Ook Robbert ten Kate (Simi Reizen) is voor een noodfonds. “Het is onwenselijk dat schade door de consument wordt gedragen en het is niet uit te leggen dat mensen niet kunnen omboeken of annuleren als er sprake is van risico’s. Vakantie hoort ontspannen te zijn.”

SGR introduceerde zaterdag jl. nog het corona-voucher. “Er is thans een ernstige crisissituatie ontstaan rond het zogenaamde Corona virus (Covid-19 virus) als gevolg waarvan de reisbranche wordt geconfronteerd met een groot aantal annuleringen en de verplichting aan reizigers de vooruitbetaalde reissommen terug te betalen. Een en ander kan tot cashflow problemen in de reisbranche leiden. Aan reizigers wordt daarom door reisondernemingen gevraagd om de reis om te boeken of om een voucher te accepteren voor een reis op een later tijdstip (we noemen dit gemakshalve ‘Corona-voucher’)”, aldus de SGR.

Het Calamiteitenfonds krijgt deze dagen veel vragen over de garantieregeling van het fonds als het gaat om ziektes/epidemieën, maar dekt deze niet. “Bij het opstellen van de regeling van het fonds in 1999 is er bewust voor gekozen om objectieve criteria vast te stellen op basis waarvan uitkeringen kunnen worden gedaan. Gekozen is voor molestsituaties of natuurrampen met als gevolg hetzij gevaar voor persoon en goed van de consument hetzij aangetaste infrastructuur. Bij de oprichting van het fonds is wel bekeken of het mogelijk was om mens- en dierziektes onder de garantie te brengen. Dat bleek niet mogelijk.”

“Reizigers die onverhoopt tijdens de vakantie ziek worden vallen onder het regime van hun reisverzekering of ziektekostenverzekering. Het Calamiteitenfonds kan hen niet verder te helpen (en is hier ook niet voor ingericht). Het Calamiteitenfonds doet nooit uitkering voor nog niet aangevangen reizen. Ook niet wanneer wel sprake is van een natuurramp of molest op de geboekte reisbestemming. Dit principe staat niet ter discussie. Met ziekte als grondslag voor een calamiteit zullen derhalve ook meer annuleringen ontstaan op kosten van de (reis)organisator”, zo stelt het Calamiteitenfonds op haar website.

