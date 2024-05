Maar liefst zestien procent van alle Nederlanders heeft weleens onenigheid gehad met zijn of haar partner over hun vakantiebestemming.

Dit blijkt uit onderzoek van CheapTickets.nl onder 1.374 volwassen Nederlanders, uitgevoerd door Panelwizard. Een vijfde van alle ondervraagden zegt, wellicht als een gevolg hiervan, ooit met tegenzin op vakantie te zijn gegaan.

Dertigers

Opvallend genoeg ruziën dertigers het vaakst over de plek van bestemming (23 procent), gevolgd door twintigers en veertigers (beiden achttien procent). “Voor veel mensen begint de vakantiepret al bij het boeken”, zegt Mira van Houwelingen, Chief Marketing Officer bij CheapTickets.nl. “Uit onze resultaten blijkt echter dat het uitzoeken van een vakantiebestemming lang niet voor iedereen een gezellige aangelegenheid is. Wij geloven dat een vakantie simpel en stressvrij moet zijn, ruzie maken over waar je naartoe gaat, hoort daar niet bij.”

Kiezen of delen

Om toch tot een besluit te komen, kan het noodzakelijk zijn dat één van de partners de knoop doorhakt. Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen uiteindelijk veel vaker dan mannen besluiten waar de vakantie naartoe gaat. Waar bijna de helft van alle vrouwelijke respondenten aangeeft over het algemeen de vakantiebestemming te kiezen, bedraagt dit onder mannen minder dan een derde van de ondervraagden. Een recept voor teleurstelling, zo blijkt uit het onderzoek; zo zegt meer dan de helft van alle Nederlanders er niet dezelfde vakantiewensen op na te houden als hun partner. Onder dertigers geldt dit zelfs voor twee op de drie ondervraagden. Van Houwelingen: “De hele dag op een strandbedje liggen of toch liever vroeg opstaan voor een sportieve wandeling? Op vakantie kan- én mag alles. Probeer elkaar daarin ook een beetje los te laten, het is helemaal niet erg wanneer je er als koppel verschillende vakantiewensen op nahoudt. Wat voor de een mega-ontspannend is, kan bij de ander juist enorm veel stress veroorzaken.”

Solotrip

Mede door de sterk afwijkende vakantiewensen van hun partner staat meer dan een derde van alle Nederlanders ervoor open om dit jaar zonder hun wederhelft op vakantie te gaan. Met maar liefst 39 procent, zijn vrouwen het vaakst toe aan een langere periode van respijt van hun partner. Onder mannen bedraagt dit dertig procent van de respondenten. Van Houwelingen: “Wij zien dat soloreizen de afgelopen jaren steeds populairder zijn geworden. Ik snap het wel; soms heb je gewoon even behoefte aan wat tijd voor jezelf. Wanneer je er echt niet uitkomt met je partner, is een vakantie alleen zeker een optie – maar de leukste en mooiste herinneringen maak je toch vaak samen. Ik zou daarom altijd adviseren om er met je partner uit te komen. Desnoods maak je allebei een lijstje en lever je om de beurt een vakantiewens in.”