Groningen Airport Eelde heeft er een nieuwe bestemming bij. Op initiatief van BBI Travel vertrok zaterdag de eerste vlucht vanaf Groningen naar Ireland West Airport Knock, de toegangspoort naar West-Ierland.

Deze nieuwe verbinding biedt reizigers uit Noord-Nederland de mogelijkheid om op een snelle en comfortabele manier West-Ierland te ontdekken, een regio die bekend staat om zijn adembenemende natuur, rijke cultuur en hartelijke gastvrijheid.

De vluchten naar West-Ierland vertrekken iedere zaterdag en worden uitgevoerd door Emerald Airlines. Voor deze vluchten heeft BBI Travel een breed aanbod pakketreizen samengesteld inclusief vluchten, overnachtingen en autohuur. Hoewel het boeken van een fly drive (vlucht en autohuur) wel mogelijk is, verkoopt het bedrijf geen losse vliegtickets. Daarmee onderstreept BBI Travel zijn specialisatie. Het familiebedrijf is sinds 1963 een vertrouwde naam in de reisbranche en heeft een uitgebreide expertise opgebouwd in pakketreizen naar Ierland.

Authentiek

‘De nieuwe verbinding is een geweldige kans voor reizigers uit Noord-Nederland die het prachtige West-Ierland willen ontdekken’, zegt Henk van der Kooi, eigenaar van BBI Travel, dat zijn kantoor op de luchthaven heeft.

‘Met deze rechtstreekse vluchten spelen we in op de toenemende vraag naar authentieke reiservaringen en bieden we onze klanten een comfortabele manier om één van de mooiste gebieden in Ierland te bereiken.’

Jonas van Dorp, verantwoordelijk voor routeontwikkeling op Groningen Airport Eelde, is erg blij dat BBI Travel Ierland heeft toegevoegd aan zijn aanbod vanaf de luchthaven. ‘Het is een unieke bestemming die niet vanuit andere luchthavens in Nederland wordt aangeboden. We zien dat de bestemmingen die BBI Travel aanbiedt een voor de luchthaven nieuwe doelgroep trekt, en we vinden de samenwerking hierin erg prettig.’

Ambassadeur

De eerste vlucht werd officieel gelanceerd door de Ierse ambassadeur in Nederland, Ann Derwin, gedeputeerde van Drenthe Willemien Meeuwissen en Karen van der Horst, Manager Northern Europe bij Ierland Toerisme.

De komst van de ambassadeur symboliseert het belang van de verbinding tussen Noord-Nederland en West-Ierland. ‘Ik kom zelf uit Sligo en ben daarom zeer verheugd met deze nieuwe verbinding tussen het Noord- Nederland en Noordwest-Ierland, waardoor bezoekers de adembenemende schoonheid van de Wild Atlantic Way kunnen ervaren.’

De Groningse influencer TikTok Tammo zorgde voor een verrassingsoptreden, waarbij hij een aantal Ierse klassiekers vertaald naar het Gronings uit zijn theatershow Tammo Zingt Folk ten gehore bracht. Daarnaast waren ook vertegenwoordigers van Ireland West Airport Knock en Emerald Airlines aanwezig.

Reizen vanaf Groningen Airport Eelde is gemakkelijk en overzichtelijk. Reizigers lopen binnen vijf minuten van de parkeerplaats naar de vertrekhal. Bovendien is parkeren voor BBI Travel-passagiers op Groningen Airport Eelde gratis voor de duur van de reis. Ook Ireland West Airport Knock is overzichtelijk, waardoor reizigers in mum van tijd aan hun vakantie kunnen beginnen. (Foto Kas van Zonneveld).