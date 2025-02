IndiGo, de grootste luchtvaartmaatschappij van India waar Pieter Elbers (voormalig topman KLM) CEO is, zet voor het eerst een widebody-vliegtuig in op een internationale route.

De maatschappij start met de tijdelijk geleasede Boeing 787-9 van Norse Atlantic Airways op de verbinding tussen Delhi en Bangkok. Dit is een belangrijke stap in IndiGo’s internationale uitbreidingsstrategie, waarbij vanaf de zomer van 2025 ook routes naar Europa worden toegevoegd.

Elbers benadrukt de ambitie om wereldwijd te groeien: “De vroege inzet van onze widebody is een belangrijke mijlpaal. We starten met Delhi-Bangkok, maar halverwege de zomer verleggen we de focus naar Europa. IndiGo blijft stevig geworteld in India, maar de wereld is ons speelveld.” De Indiase airline kijkt ook naar de mogelijkheden om op Schiphol te vliegen.