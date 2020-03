Elbers (KLM): “Vertrouwen dat we met z’n allen door deze moeilijke situatie heen komen”

Pieter Elbers (CEO KLM) laat weten samen met Schiphol in gesprek te gaan met de Nederlandse overheid over de situatie waarin de airline zich bevindt door toedoen van het coronavirus en de maatregelen daaromtrent. “De financiële consequenties zijn onduidelijk. Ik denk dat we voor nu moeten zorgen dat we de rest van de operatie in de lucht kunnen houden, onze passagiers kunnen blijven bedienen en we zullen nogmaals met de overheid kijken wat passende maatregelen zijn”, aldus Elbers bij BNR Nieuwsradio.

Op de opmerking dat de overheid/minister Hoekstra de deuren wel wat makkelijker open zal zetten als aandeelhouder laat Elbers weten: “Ik denk dat dit veel verder gaat dan aandeelhouder of niet. Schiphol is een belangrijk en integraal onderdeel van de Nederlandse economie. KLM heeft 30.000 werknemers, het afgeleide van Schiphol is 300.000, de economische waarde van de luchtvaart is € 35 miljard. Het aandeelhouderschap wordt hier overstegen en dat we juist daarom met elkaar gaan samenwerken om deze moeilijke situatie door te komen.”

Elbers benadrukt dat de omvang van het besluit dat Trump afgelopen nacht nam enorm is. “We zijn aan het bekijken wat de precieze consequenties zijn en wat de gevolgen zijn voor onze reizigers. We vliegen samen met onze partners Air France en Delta in een joint venture en we praten over enorm veel vluchten. Alleen KLM voert al 100 vluchten per week uit.”

Op de vraag hoe hard de klap wordt, laat Elbers weten: “Als ik iets in de afgelopen periode heb gezien tijdens deze crisis is dat drie dagen vooruit kijken al ver is, laat staan 30 dagen. Ik wil vooral focussen op wat we de komende dagen moeten doen en zo goed mogelijk om kunnen gaan met de situatie die vrijdagnacht ingaat. We zullen ons routenetwerk naar de Verenigde Staten moeten aanpassen, maar er zijn nog veel onduidelijkheden. Welke reizigers mogen wel en welke mogen niet naar de Verenigde Staten, wat mag er wel en niet met toestellen, moeten we aparte gebieden maken op Schiphol. Veel onduidelijkheden.”

Ook voor reizigers wordt er continu gekeken wat de consequenties zijn. “We hebben eerder de reisvoorwaarden versoepeld voor al onze vluchten. We zullen onze reisvoorwaarden blijven aanpassen om onze reizigers zo goed mogelijk van dienst te blijven. De exacte interpretatie van de Amerikanen zullen we beter in beeld moeten krijgen. Het lijkt erop dat mensen die nu in Amerika zijn, gewoon naar Europa terug kunnen keren. Alleen dan moeten er wel vluchten zijn. Ik heb vertrouwen in de 30.000 KLM-collega’s, maar het is zonder enige twijfel een hele moeilijke periode. We moeten met elkaar ervoor zorgen dat we deze moeilijke situatie doorkomen.”

