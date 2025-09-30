Touroperators en reisagenten/ZRA’s hebben een cruciale taak, namelijk die van de ‘regisseur’ die reizigers helpt betere, meer bewuste keuzes te maken, zodat reizen niet schadelijk is voor de bezochte bestemmingen.

Hoogleraar Toerisme Jan van der Borg stelde dit tijdens zijn toespraak op het ANVR Inspiratiecongres. Hij benadrukte dat dit niet alleen een maatschappelijk, maar ook een commercieel voordeel biedt. Reizigers zijn namelijk steeds meer op zoek naar unieke en authentieke ervaringen in plaats van goedkope massareizen. Door zich hierop te richten, kunnen reisprofessionals op de lange termijn meer verdienen.

Het uiteindelijke doel is het creëren van reizen met een positieve impact, wat volgens Van der Borg resulteert in een betere verdeling van inkomsten, zodat niet alleen de grote bedrijven, maar ook de lokale bevolking profiteert. Hij vertelde tevens meer over het hebben van meer respect voor bewoners en cultuur, door de leefbaarheid voor de lokale bevolking te beschermen en respectvol om te gaan met de natuur en cultuur.

Wij zijn benieuwd naar jouw mening en hoe het bedrijf waar jij werkzaam bent hier mee omgaat. Reageer hieronder op de stelling.

