Enige tijd geleden kondigden Thiebout van den Bergh en Michael Strasser namens Österreich Werbung Niederlande aan dat er een belangrijke onderscheiding voor Coby van Dongen vanuit Oostenrijk was toegekend.



En gisteren, 30 mei mocht Coby het Ereteken van de Republiek Oostenrijk in Zilver op het nieuwe kantoor van Österreich Werbung Nederland in Den Haag in ontvangst nemen. Hiervoor was een speciale delegatie vanuit Oostenrijk over gekomen. Coby mocht het ereteken in ontvangst nemen van CEO Österreich Werbung: Astrid Steharnig-Staudinger, staatssecretaris Susanne Kraus-Winkler (verantwoordelijk voor toerisme) en minister voor economie en werkgelegenheid Martin Kocher. Zij werden vergezeld door een 10-tal vooraanstaande Oostenrijkse (hotel)ondernemers en directieleden van toeristenlocaties als kasteel Schönbrunn en Swarovski Kritallwerken.

Coby van Dongen en Thiebout van den Bergh.

Indrukwekkende toelichting

Het overhandigen van deze bijzondere onderscheiding werd vergezeld van een indrukwekkende toelichting waarom deze was toegekend. Coby heeft zich namens de Jong Intra Vakanties alle jaren zeer verdienstelijk gemaakt voor het toerisme vanuit Nederland naar Oostenrijk. Hetgeen heeft geresulteerd in zeer vele Nederlandse toeristen naar Oostenrijk, naar alle 9 Bundesländer.

Uitreiking Ehrenzeichen.

Warm hart

Coby heeft bijna 47 jaar bij de Jong Intra Vakanties gewerkt, startend als jongste bediende en eindigend als commercieel directeur. In mei 2023 legde zij op eigen verzoek haar functie neer. Binnen de Jong Intra Vakanties heeft Coby Oostenrijk altijd een warm hart toegedragen. Vanaf het begin reisde zij regelmatig naar toe en heeft er door de jaren heen zowel als inkoopster, productmanager en als directielid een groot

relatie netwerk opgebouwd.

Oorkonde en Ehrenzeichen.

Herinneringen

Namens de Jong Intra Vakanties woonden een aantal collega’s (betrokken bij het product aanbod Oostenrijk), directie, aandeelhouders en commissaris de officiële plechtigheid bij. Uiteraard werden mooie herinneringen opgehaald aan de vele inkoopgesprekken, organisatie van (bus)excursiereizen, studiereizen, selecteren van individuele vakanties zowel in de zomer als de winter, de touringcars van de Jong Intra Vakanties in het Oostenrijkse landschap, en nog veel meer.