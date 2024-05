Het is eind mei wanneer de nieuwste editie van Travelpro in je handen hebt of (de artikelen) online leest. Hoe de commotie rondom Joost Klein is afgelopen? Geen idee op het moment dat ik dit schrijf. Maar de ontwikkelingen in de reisbranche zijn minstens zo interessant, met onder andere het aanstaande vertrek van onze eigen Euro-papa.

Want nog ruim een maand en dan stopt ANVR-directeur Frank Oostdam ermee. Een gek idee na zoveel jaar. Frank begon in hetzelfde jaar bij de ANVR als dat ik bij Travelpro begon. Ik heb dus ook geen andere ANVR-directeur meegemaakt. Als het om de naam gaat, komt er overigens weinig verandering. Maar helemaal stoppen doet Frank Oostdam niet. Hij gaat verder als Euro-papa/voorzitter van de Europese ANVR (ECTAA) van de reissector. De reisbranche is ook veel te leuk.

Het wordt voor Europa in ieder geval een drukke zomer als het om evenementen gaat. Het Europees Kampioenschap-voetbal in Duitsland, de wielerwedstrijden, maar ook het sportevenement der sportevenementen in Parijs, de Olympische Spelen. Maar naast alle evenementen is er voor de sector ook iedere zomer weer de drukte rondom het regelen van van alles en nog wat. Maar met de voortdurende oorlog in de Oekraïne, de Europese verkiezingen en politieke spanning in Europese landen waarover ik lees, wordt het ook op dat gebied een drukke (Europese) zomer.

Ontspanning graag! Dat vind je zeker terug in de mei-editie van Travelpro. Lees absoluut het interview dat Paul van Laarhoven (de Jong Intra Vakanties) en Eppo Steenhuisen (Askja Reizen) met elkaar hadden. Een heerlijk verhaal, het leest alsof je met ze aan de bar zit. Van Kooten en De Bie zijn er niks bij.

Verder praten Arjan Kastelein, Thea van Spaandonck en Kevin Kater je bij over Personal Touch Travel. Stefan Dammers (CEO en Co-founder Airtrotter) heeft het over hipsters, hackers en hustlers. Lysette Laarman (Product Manager TUI) is naar de regio Drei Zinnen geweest. En ja, als we het over Europa hebben, dan kan Henk Groenen (Europa-Park) niet ontbreken. Hij vertelt je alles wat je moet weten over de nieuwigheden in Europa-Park. Antonette Kooijman (retail regional manager TUI) gooit het roer om en vertrekt naar… Demi van Santen, Margret van der Meer, Sanne Damstra, Mike Booijen en Yorg Bonami komen aan het woord in de reportage over de Kreta-studiereis van Corendon.

De specials in dit magazine hebben overigens niks met Europa te maken. In de Midden-Oosten lees je de verhalen van specialisten, zoals Mohsin Amdaouech (oprichter en eigenaar van de reisorganisatie #nietdenkenmaardoen), Debby Schipper-Snelders (Travelboutique) en Lars Heesbeen (verkeersbureau van Abu Dhabi). Travelpro-redacteur Dylan Cinjee schrijft over zijn reiservaringen in de USA en Canada én Ralph van den Houten (Avila Reizen) vertelt over de Seven Summits of New York City. In de luxe cruises special komen persoonlijk cruise-agent Clara Gruben (Clara’s Choice Cruises) en Sandra Hijgemann (The Travel Club) aan het woord.

Heel veel leesplezier jonguh!

Arjen Lutgendorff

