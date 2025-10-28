European Sleeper neemt het label GreenCityTrip over van Flywise Travel. GreenCityTrip gaat als zelfstandige touroperator pakketreizen met de nachttrein aanbieden. Daarmee zet European Sleeper een belangrijke stap om een breder publiek kennis te laten maken met de nachttrein en reizigers meer gemak en service te bieden.

European Sleeper is een zelfstandige internationale spoorwegmaatschappij, bekend van de populaire nachttreinroute Brussel – Amsterdam – Berlijn – Praag. Op deze route heeft het bedrijf in twee jaar tijd meer dan 650 treinen gereden en ruim 200.000 reizigers vervoerd. Ook met het oog op mogelijke nieuwe routes naar Barcelona en/of Milaan is het voor European Sleeper belangrijk om zelf pakketreizen aan te bieden en daarmee nieuwe markten aan te boren.

Nachttreinen

Sinds oktober 2021 biedt touroperator Flywise Travel met het merk GreenCityTrip een nieuwe insteek voor duurzaam reizen met de trein. Met de introductie van nachttreinen naar onder andere Berlijn, Dresden en Praag, adresseerde GreenCityTrip de groeiende vraag naar duurzame en betaalbare reisalternatieven. Samenwerkingen met grote verkooppartners zoals Albert Heijn, HEMA en Kruidvat tonen het bereik van de onderneming.

Synergievoordelen

European Sleeper-co-founder Chris Engelsman is enthousiast over de overname: “Deze overname levert voor European Sleeper veel synergievoordelen op. De pakketreizen van GreenCityTrip vormen een perfecte aanvulling op ons eigen aanbod van internationale treintickets en bedienen een marktsegment waar we met European Sleeper nog niet sterk staan. Bovendien wordt het na de overname veel makkelijker om het aanbod aan pakketreizen uit te breiden, zowel geografisch als naar nieuwe marktsegmenten.”

Nieuwe reisconcepten

Pascal van de Sande voegt toe: “GreenCityTrip heeft laten zien dat duurzaam reizen per trein zowel aantrekkelijk als toegankelijk kan zijn. Met European Sleeper willen we daarop voortbouwen en nieuwe reisconcepten ontwikkelen die het voor reizigers makkelijker maken om de nachttrein te kiezen als onderdeel van hun vakantie.“

Pakketreizen

De intensieve samenwerking tussen European Sleeper en Flywise Travel sinds begin 2024 wordt nu bekrachtigd met de overname van GreenCityTrip door European Sleeper. Flywise Travel blijft pakketreizen aanbieden, maar richt zich daarbij niet langer op nachttreinen. De handelsnaam GreenCityTrip blijft in gebruik en het bestaande reisaanbod wordt voortgezet. De overname wordt op korte termijn formeel afgerond.