Europese reissector doet voorstellen om reizen weer op te starten

60 Europese reis- en toerismeorganisaties, waarin ook de Nederlandse reisbrancheorganisatie ANVR is vertegenwoordigd, EU-regeringen aanbevelingen gedaan om het toerisme gecoördineerd weer op te starten als de gezondheidssituatie dit toelaat.

De Nederlander, één van de meest reislustige consumenten in Europa, staat inmiddels te trappelen om op vakantie- of zakenreis te gaan. En ANVR-reisondernemingen willen weer doen waar ze goed in zijn: prachtige reizen organiseren. Na één jaar praktisch volledig stil te hebben gelegen en geen omzet te hebben gedraaid, dreigen veel reisbedrijven kopje onder te gaan. Dus wordt het tijd om te werken aan een herstart; hoe kunnen de huidige beperkingen op internationaal reizen worden versoepeld en uiteindelijk in heel Europa en daarbuiten worden opgeheven.

Voorzitter Frank Oostdam: “We staan vierkant achter het plan om gezamenlijk met alle EU-lidstaten te komen tot een plan van herstart, een routekaart om reizen te hervatten, waarbij we uiteraard rekening moeten houden met de gezondheidssituatie. Zo kunnen we zaken- en vakantiereizigers het vertrouwen geven dat reizen straks weer mogelijk is en niets meer in de weg hoeft te staan om alvast te boeken. A.s. maandag 1 maart spreken EU-ministers hier verder over. Een goede zaak, want er is natuurlijk geen sector die het een jaar of langer volhoudt totaal geen inkomsten te generen.”

De aanbevelingen die aan de EU-lidstaten wordt gedaan in het zogenaamde Tourism Manifesto, zijn onder andere het oprichten van een taskforce om een routekaart te ontwikkelen en een herstelplan samen te stellen om reizen weer mogelijk te maken. Een ander punt, dat bij het sluiten van de landen vorig jaar te weinig aandacht kreeg, is: een betere en doeltreffende Europese coördinatie als het gaat om reisbeperkingen en bijbehorende maatregelen om het reizigers en reisondernemingen makkelijker te maken.

Ondanks dat steeds meer landen steeds meer burgers vaccineren, gaan de aanbevelingen ook in op het testen. Zo wordt binnen de EU gevraagd om wederzijdse erkenning van tests, het valideren van diverse soorten (snel)test, voldoende testcapaciteit en betaalbare tests. En om te voorkomen dat 27 EU-landen straks de reiziger moet laten kiezen tussen 27 verschillende gezondheidsbewijzen is afstemming nodig om snel en digitaal de reiziger weer op weg te helpen, naar zijn zaken- of vakantiebestemming.

