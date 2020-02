Eurostar Amsterdam – Londen: vanaf 30 april in beide richtingen rechtstreeks

Eurostar zal met ingang van 30 april rechtstreeks gaan rijden van Londen naar Amsterdam en van Amsterdam naar Londen. Tickets voor de directe reis van Nederland naar Londen zijn te koop vanaf 11 februari.

Sinds 2018 biedt Eurostar een directe reis aan van Londen naar Rotterdam en Amsterdam. De nieuwe verbinding, rechtstreeks in beide richtingen, zal een moeiteloze reis bieden tussen twee van de meest iconische hoofdsteden van Europa. Het is bovendien een goede reden voor reizigers om voor de trein te kiezen in plaats van het vliegtuig.

De ticketverkoop start op 11 februari met competitieve ticketprijzen vanaf €40 voor reizen vanuit Amsterdam vanaf 30 april en vanuit Rotterdam vanaf 18 mei. Er zijn momenteel al drie rechtstreekse treinen van het VK naar Nederland. De directe heenreis van Amsterdam naar Londen start met twee treinen per dag, met als doel te groeien naar een derde en vervolgens een vierde trein.

De trein die de rechtstreekse route officieel zal openen, vertrekt deze ochtend om 07u48 vanuit Amsterdam Centraal. Cora Van Nieuwenhuizen, Minister van Infrastructuur en Waterstaat en Ankie Broekers-Knol, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zullen aanwezig zijn in het station bij het vertrek van de eerste rechtstreekse trein van het centrum van Amsterdam naar het hart van Londen. Iets meer dan vier uur (4 uur en 9 minuten) later komt de trein aan in Londen, waar deze wordt verwelkomd door Grant Shapps, staatssecretaris van Transport van het Verenigd Koninkrijk.

Eurostar biedt de meest duurzame keuze voor Europese reizen over korte afstand, met een reis tussen Londen en Amsterdam die 80%1 minder koolstof per passagier uitstoot dan een vergelijkbare vliegtuigreis. Door voor Eurostar te kiezen, ondersteunen reizigers ook actief de herbebossing van Europa: Eurostar plant een boom voor elke treinreis die is opgenomen in de Eurostar-dienstregeling.

Cora van Nieuwenhuizen, Minister van Infrastructuur en Waterstaat: “De rechtstreekse verbinding maakt de treinreis naar Londen makkelijker en vooral sneller. Controles in Brussel zijn straks niet meer nodig, dat scheelt reizigers al snel een uur reistijd. Zo wordt de trein echt een volwaardig alternatief voor het vliegtuig.”

Ankie Broekers-Knol, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid: “Dankzij de internationale samenwerking tussen Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk wordt de treinreis van Amsterdam naar Londen een stuk korter en dus aantrekkelijker voor de reiziger. Tegelijkertijd kunnen we de grenzen goed blijven bewaken. Gemak en veiligheid tegelijk dus.”

Mike Cooper, CEO van Eurostar: “Onze treinen tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn sinds de lancering van deze route erg populair gebleken met meer dan een half miljoen reizigers sinds de lancering. Onze volledig rechtstreekse treinverbinding betekent een belangrijke ontwikkeling voor de hogesnelheidstrein en biedt reizigers een comfortabel en milieuvriendelijk alternatief voor de luchtvaartmaatschappijen op een van Europa’s drukste recreatieve en zakelijke routes.”

Roger van Boxtel, President-Directeur van NS: “Brexit of niet, Londen komt vanaf 30 april toch dichterbij. Treinreizigers reizen met Eurostar straks in vier uur van centrum Amsterdam naar hartje Londen. Het succes van de bestemmingen Brussel en Parijs bewijzen het al en daar komt vandaag Londen bij: de duurzame trein heeft de toekomst en brengt Europeanen bij elkaar.”

Grant Shapps, Staatssecretaris voor Transport van het Verenigd Koninkrijk: “We blijven investeren in moderne, efficiënte transportverbindingen met het continent, zodat onze bedrijven en toeristische sector kunnen floreren. De dagen dat passagiers vanuit Nederland in Brussel uit de trein moeten stappen om door de paspoortcontrole gaan, zijn binnenkort voorbij. We kijken uit naar de rechtstreekse hogesnelheidstreinen vanuit Amsterdam en daarbuiten.”

