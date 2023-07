Eurostar Group en NS hebben een sponsorovereenkomst getekend met TeamNL voor het vervoer van atleten naar de Olympische Spelen van Parijs 2024.

Baukje ter Huurne (CMO NOC*NSF) kijkt uit naar het vertrek naar de Olympische Spelen in Parijs. Ze benadrukt dat het geweldig is om dit samen met Eurostar Group te kunnen doen, omdat het perfect aansluit bij de duurzaamheidsdoelen van TeamNL. Voor hen is treinreizen de meest duurzame en comfortabele manier van reizen.

“We zien uit naar onvergetelijke momenten in Parijs volgend jaar. We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de komst van onze reizigers. De Olympische Spelen hebben als belangrijkste doel om de groenste Spelen ooit te worden. Daarom zijn we verheugd om de Nederlandse atleten op een duurzame manier tussen Nederland en Parijs te vervoeren”, aldus Gwendoline Cazenave (CEO Eurostar Group).

Heike Luiten (Managing Director NS International) is vereerd om de Nederlandse atleten aan boord van de hogesnelheidstreinen naar Parijs te verwelkomen. Ze blij dat TeamNL na Turijn en Londen opnieuw kiest voor reizen met de trein.

Eurostar Group verzorgt ook het vervoer van de Belgische en Britse Olympiërs en Paralympiërs naar Parijs. Bovendien was Eurostar de officiële vervoerder voor Franse en Belgische atleten tijdens de Olympische Spelen van Londen 2012.