Eurostar wil van 15 naar 30 miljoen passagiers

De Eurostar Group, waar Thalys en Eurostar deel van uitmaken, heeft vandaag bekendgemaakt dat het haar diensten in vervolg gaat aanbieden onder de nieuwe merknaam ‘Eurostar’. Daarnaast werd een nieuwe branding gepresenteerd en de ambitie om van de huidige 15 miljoen reizigers naar 30 miljoen reizigers in 2030 te gaan waarmee Eurostar de spil van duurzaam reizen in Europa wil worden.

Eind 2023, wanneer de naam ‘Thalys’ zoals eerder aangekondigd verdwijnt, is de look van het nieuwe merk onder de naam Eurostar zichtbaar in alle klantuitingen, inclusief de 51 treinen. De naam ‘Eurostar’ is gekozen vanwege de grote bekendheid van het merk bij de consument, zowel in Europa als wereldwijd, inclusief overzees, dat nog altijd een groeiende markt blijft voor hogesnelheidstreinen.

Het Financieel Dagblad publiceerde begin deze maand nog de reportage ‘De Eurostar vertrekt naar Londen met ruim 600 lege stoelen, elke rit’.

Het nieuwe bedrijf kiest een iconische ster als symbool en nieuw logo. Het is geïnspireerd op l’Etoile du Nord, de oorspronkelijke treindienst die Parijs, Brussel en Amsterdam met elkaar verbond en het is een eerbetoon aan het eerste Eurostar-logo. Een geanimeerde vonkafbeelding fungeert als een kompas en symboliseert het doel van het merk om nieuwe kansen te creëren door mensen, plaatsen, bedrijven en culturen over de grenzen heen met elkaar te verbinden.

Eurostar Group wil een nieuw gouden tijdperk voor hogesnelheidsverbindingen in Europa inluiden onder een merk door een aantrekkelijk alternatief te blijven bieden voor weg- en vliegverkeer en reizigers te attenderen op de trein in een tijd waarin passagiers steeds milieuvriendelijker willen reizen. De koolstofvoetafdruk van een passagier van een vlucht tussen Londen en Amsterdam is het equivalent van zeven Eurostar-reizen. Als het grootste internationale hogesnelheidsnetwerk in West-Europa, dat vijf landen doorkruist en 245 miljoen mensen met elkaar verbindt, biedt dit een enorm potentieel om de omschakeling naar duurzaam reizen te stimuleren.

Reizigers van de Eurostar Group hebben Europa binnen handbereik, met één enkel loyaliteitsprogramma voor alle bestemmingen van het huidige Eurostar- en Thalys-netwerk, en één website en boekingssysteem vanaf oktober 2023. Voor reizigers van het vasteland wordt het daardoor gemakkelijker om rechtstreekse en aansluitende reizen naar Londen te boeken. Voor reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk biedt het eenvoudige, naadloze verbindingen tussen Londen en Duitse bestemmingen, waaronder Keulen.

Nu de juridische fusie op 1 mei 2022 is afgerond, is het samenbrengen van de twee bedrijven een belangrijke mijlpaal. Eurostar Group CEO Gwendoline Cazenave, die in oktober 2022 bij het bedrijf kwam en twintig jaar ervaring heeft in het spoorvervoer, kijkt ernaar uit om de duurzame toekomst van het bedrijf verder te ontwikkelen.

“We zijn er trots op dat we vandaag ons nieuwe merk kunnen onthullen, dat onze zichtbaarheid zal vergroten, ons zal helpen om de hoeksteen van de hogesnelheidstrein in Europa te worden en ons zal ondersteunen bij onze ambitie om het aantal reizigers in de komende tien jaar te verdubbelen. Onze klanten zullen dezelfde kwaliteit van dienstverlening kunnen ervaren die ze van ons verenigd netwerk kennen en waar ze van houden. Een netwerk dat iconische zaken- en vakantiebestemmingen in vijf Europese landen met elkaar verbindt. Als de Eurostar Group bundelen we onze krachten om het volgende hoofdstuk in de geschiedenis van het spoorvervoer te schrijven en de modale verschuiving van weg- en luchtvervoer naar het spoor echt aan te sturen.”

Christophe Fanichet, CEO van SNCF Voyageurs: “Wij zijn er trots op betrokken te zijn bij Eurostar Group, ‘s werelds grootste hogesnelheidstreinenmaatschappij. Dit nieuwe Eurostar-merk, met zijn verenigd netwerk, staat centraal in onze ambitie om de internationale ontwikkeling van het spoor mogelijk te maken en het modale aandeel ervan te verdubbelen tegen 2030. We hebben alles in huis om deze prachtige uitdaging tot een goed einde te brengen!”

Alain Kraikovitch, Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Eurostar Group: “We hebben een gedurfde ambitie geformuleerd: het aantal reizigers verhogen van 19 miljoen in 2019 tot 30 miljoen in 2030. En de overstap van lucht- en wegvervoer naar hogesnelheidstreinen op het gecombineerde Eurostar- en Thalys-netwerk versnellen. We wisten dat de uitdaging van de klimaatverandering en de groeiende vraag van Europa naar milieuvriendelijke en duurzame reizen een grote kans biedt voor beide bedrijven wat betreft ontwikkeling op lange termijn.”

Emmanuel Jaclot, Executive Vice-President en Head of Infrastructure, CDPQ: “Het eengemaakte merk en het engagement om tegen 2030 dertig miljoen passagiers per jaar te vervoeren, vormen een inspirerend nieuw hoofdstuk voor de Eurostar Group, en meer in het algemeen voor duurzame mobiliteit in Europa. In een tijd waarin elke actie telt, is CDPQ er trots op de decarbonisatie van het vervoer in Europa te versnellen met zijn portfoliobedrijven, zoals Eurostar, dat we sinds 2015 ondersteunen.”

“De onthulling van het nieuwe merk markeert niet alleen een vastberadenheid om een nieuwe fase van hogesnelheidstreinen in te gaan die gunstig is voor bestaande en nieuwe klanten, maar versterkt tegelijkertijd de centrale rol van Brussel, de hoofdzetel van Eurostar Group, als spil van spoorverbindingen én duurzaam reizen in Europa. Deze opwindende nieuwe fase van het spoorvervoer komt op het juiste moment, aangezien het een onmisbare bouwsteen is voor de duurzaamheidsdoelstellingen van Europa” aldus Sophie Dutordoir, CEO van SNCB.

De nieuwe huisstijl werd gecreëerd door DesignStudio op basis van het erfgoed van Eurostar en Thalys, geschikt voor het digitale tijdperk en ontworpen om het bedrijf te helpen groeien. Er wordt gebruik gemaakt van een palet van tien kleuren, met warmere tinten die representatief zijn voor het merk Thalys, en zal worden uitgerold vanaf oktober 2023.

Author Arjen Lutgendorff