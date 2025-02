Eurowings, de Duitse luchtvaartmaatschappij en onderdeel van de Lufthansa Group, breidt zijn activiteiten uit met de oprichting van een eigen touroperator onder de naam Eurowings Holidays. Het nieuwe bedrijf, geregistreerd als Eurowings Holidays GmbH in Keulen, start officieel op 1 april 2025.

CEO Jens Bischof zegt over de oprichting van Eurowings Holidays: “We combineren ons netwerk in vakantievluchten met expertise in pakketreizen en digitale toepassingen. Dit versterkt ons bedrijfsmodel en helpt ons verder te groeien in de toeristische markt.”

Foto boven: Karlheinz Kögel en Jens Bischof.

Dynamisch touroperatormodel

Kögel, eigenaar van marktonderzoeksbureau Media Control, heeft ervaring met het dynamische touroperatormodel, dat meer flexibiliteit biedt dan traditionele pakketreizen. Hij richtte eerder touroperator L’TUR op en speelde een rol in de ontwikkeling van last-minute reizen. Sinds 2020 heeft de HLX Group de naam Eurowings Holidays in de markt gezet.

Flexibele voorwaarden

De nieuwe touroperator binnen de Lufthansa Group gaat reizen aanbieden aan de ruim 20 miljoen klanten die nu vooral vluchten bij Eurowings boeken. De pakketreizen zullen naast vluchten ook hotelovernachtingen, transfers en andere diensten omvatten. Er worden flexibele voorwaarden geboden, waaronder lage aanbetalingen en de mogelijkheid om kosteloos om te boeken of tegen een beperkte vergoeding te annuleren.

Digitale ontwikkeling

Voor de verdere ontwikkeling van Eurowings Holidays wordt samengewerkt met Eurowings Digital GmbH, dat gespecialiseerd is in e-commerce, data-analyse en kunstmatige intelligentie. Dit bedrijf, opgericht in 2018 en gevestigd in Keulen, telt inmiddels bijna 300 medewerkers uit 36 landen.

Focus op vakantievluchten

Met deze uitbreiding speelt Eurowings in op de groeiende vraag naar vakantievluchten en pakketreizen. Onder leiding van CEO Jens Bischof heeft de luchtvaartmaatschappij zich steeds meer gericht op vakantiereizen. Eurowings heeft onder meer een basis op Mallorca en biedt in het hoogseizoen honderden wekelijkse verbindingen tussen Palma en diverse Europese luchthavens.

Personeel

Eurowings Holidays GmbH neemt het personeel en de toeristische IT-systemen over van ondernemer Karlheinz Kögel in Baden-Baden, bekend van de HLX Group. Over de overnamesom worden geen details bekendgemaakt. In de beginfase zullen ongeveer 100 medewerkers voor Eurowings Holidays werken. Daarvan zijn er meer dan 50 afkomstig van Binoli GmbH, een dochteronderneming van Kögels HLX Group.