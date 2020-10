Even geen KLM Werelddeal Weken

“We blijven even weg van grote prijspromoties, zoals de Werelddeal Weken, die erg bekend zijn in Nederland”, dat laat Harm Kreulen (Directeur KLM Nederland) weten op de vraag wat KLM gaat doen op de vraag wat KLM gaat doen om de markt weer in beweging te brengen.

“Het blijkt dat de markt niet zo heel erg reageert op prijs. Het gaat nu veel meer over veiligheid.” De Werelddeal Weken vinden tweemaal in het jaar plaats, rond januari en september. Gedurende twee weken ontvangen reizigers korting op vliegtickets. Daarnaast gaf de luchtvaartmaatschappij tijdens de Werelddeal Weken hoge korting op KLM Package Deals (powered by Airtrade).

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.