Explora Journeys heeft haar eerste wereldreis aangekondigd: Endless Worlds, een 128-daagse ontdekkingstocht die in 2029 met EXPLORA I wordt uitgevoerd. De reis, die van januari tot mei plaatsvindt, wordt gepresenteerd als een viering van ontdekking, elegantie en culturele onderdompeling.

De wereldreis bestaat uit zeven aaneengeschakelde passages die samen één naadloze route vormen. Gasten reizen vanuit het moderne Dubai langs de met specerijen geurende kusten van India en de turquoise wateren van de Malediven, gevolgd door een bezoek aan het spirituele Sri Lanka. Daarna wacht Zuidoost-Azië, met onder meer de eilandrijke regio’s van Bali en Komodo, voordat EXPLORA I koers zet richting de uitgestrekte wateren van Oceanië.

Het laatste deel van de reis voert langs de levendige culturen van Noord- en Zuid-Amerika en eindigt tussen de afgelegen eilanden van de Atlantische Oceaan en de warme kustlijnen van de Middellandse Zee. Explora Journeys benadrukt dat Endless Worlds meer is dan een reis: het is een once-in-a-lifetime ervaring waarin gasten de wereld in haar meest complete vorm kunnen beleven. De wereldreis gaat begin 2026 in de verkoop.