“Faillissement Havi heeft geen enkele gevolgen voor Kras”

“Er zijn geen betrekkingen met Havi, maar het is altijd te betreuren als een branchegenoot in de problemen raakt en er werknemers op straat komen te staan. Het is niet aan ons om daar verder enig commentaar op te geven. Ik verwijs je daarvoor naar Havi zelf”, zo laat Ad Kras desgevraagd aan TravelPro weten.

Op de vraag of Kras geïnteresseerd is in overname van (onderdelen) van Havi, geeft Kras aan: “Dat is op dit moment niet aan de orde”. Kras Bus is een zelfstandig busbedrijf, TUI/Kras touroperating maakt gebruik van hun diensten. Het Kras busbedrijf werkt al sinds enkele jaren niet meer met HAVI. Het faillissement heeft dan ook geen enkele gevolgen voor Kras.

