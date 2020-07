Finland opent grenzen voor Nederlandse en Belgische toeristen

Vanaf 13 juli mogen veel inwoners uit Europa – waaronder Nederlanders en Belgen – weer op vakantie naar Finland. De Finse regering kondigde vandaag aan dat de inreisrestricties voor zeventien landen in Europa worden opgeheven. Behalve Nederland en België zijn dit Andorra, Oostenrijk, Cyprus, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië, Ierland, Liechtenstein, Malta, San Marino, Slovakije, Zwitserland en het Vaticaan.

Het aantal coronabesmettingen in Finland is zeer laag, voorwaarde om op de groen lijst te komen is dat er de afgelopen twee weken per 100.000 inwoners niet meer dan acht personen besmet zijn geraakt. Uiteraard gelden in Finland ook hygiëne- en coronaprotocollen waaronder voldoende afstand houden en handen wassen. Buiten, in openbare ruimten en in het openbaar vervoer is het dragen van mondkapjes niet verplicht.

Op luchthavens in Finland wordt wel sterk aanbevolen om mondkapjes te dragen. Restaurants, bars en cafés mogen tot 02.00 uur open blijven en tot 01.00 uur alcohol serveren. Alle gasten moeten aan een tafel zitten die op gepaste afstand geplaatst zijn. Attracties en toeristische bezienswaardigheden zijn sinds 1 juni weer geopend. Contactloos betalen is overal de norm. Nadere informatie over actueel reisadvies voor reizigers vindt men op deze link.

