In samenwerking met Vuelandia nodigt Flexible Autos jou + één introducee uit voor een wel heel leuk event in de Kinepolis Jaarbeurs van Utrecht op 4 juni aanstaande. Deze avond draait in zaal 10 de romantische comedy Bed & Breakfast!

Inloop start vanaf 19.00 uur, om 19:30 uur beginnen we deze avond met een korte introductie over Flexible Autos. Vervolgens kun je onder het genot van hapje en drankje kijken naar de film Bed & Breakfast. Rond 22:15 uur wordt deze avond afgesloten.

Wanneer en waar

Wanneer: dinsdag 4 juni 2024

Locatie: Kinepolis Jaarbeurs Utrecht – zaal 10

Adres: Jaarbeursboulevard 300, 3521 BC Utrecht

Aanmelden

Kom je ook? Je mag één introducee, bijvoorbeeld je partner, vriend(in) of collega meenemen. Stuur een mail naar sales@vuelandia.com o.v.v. deelname bioscoopavond en vermeld in deze mail je naam, de naam van je reisorganisatie/bureau en of je een introducee meeneemt. Wees er wel snel bij want we hebben slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar! Na je aanmelding laten wij jou weten of je deelname is bevestigd.