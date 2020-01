Foto’s – “Vakantiebeurs Vakdag was een waanzinnige aftrap van het jaar”

De geluiden over de Vakantiebeurs Vakdag die de start inluidde van de 50e editie van de Vakantiebeurs waren positief. Ook Vakantiebeurs Brand Manager Bart Meijer laat aan TravelPro weten met een goed gevoel terug te kijken op de Vakantiebeurs Vakdag.

De 50e editie van de Vakantiebeurs, waarvan Ras Al Khaimah gastland is, verloopt volgens Meijer goed en ligt op koers om 100.000+ bezoekers te ontvangen. “De voortekenen zien er goed uit, maar het zal de hele week spannend blijven op hoeveel bezoekers we uiteindelijk gaan uitkomen”, aldus Meijer.

Meijer liet weten de sfeer op de beursvloer gisteren als positief te hebben ervaren. “Uiteraard zijn wij blij met alle standhouders. Er was veel lof over de b2b zone, die dit jaar weer op de beursvloer was te vinden in plaats van boven, zoals vorig jaar het geval was. De b2b zone gaan we zeker uitbreiden, want het is een onderdeel dat blijft groeien.”

Op de vraag of Meijer volgend jaar in plaats van één weer twee vakdagen wil gaan organiseren, laat hij weten: “Van veel mensen horen we dat één vakdag te weinig is, maar in het verleden zag je dat er op zo’n tweede vakdag minder reisprofessionals afkomen. We hadden gisteren iets meer bezoekers dan het jaar ervoor. Kostentechnisch zouden we dan ook fors moeten groeien om weer naar een tweede vakdag te gaan. Als het aantal vakdag-bezoekers en consumenten blijft toenemen, dan ontkom je er niet aan om op een bepaalde manier uit te breiden. Eerst gaan we na de beurs uitgebreid evalueren.”

Het feit dat alles plaatsvindt op de beursvloer zorgde er volgens Meijer voor dat meer mensen de sessies die er plaatsvonden bezochten. “Voorheen moest je voor de sessies vaak naar boven, maar nu kon je vanaf de beursvloer direct naar binnen.” In de festivaltent bleef het druk tot sluitingstijd (foto’s). “De Vakantiebeurs Vakdag was een waanzinnige aftrap van het jaar.”

Meijer laat weten dat er dit jaar ruim 1.100 standhouders zijn. “Vorig jaar waren er iets meer standhouders, maar het scheelt niet heel veel. Er zijn heel veel partijen met mede-exposanten, daar zit vooral het verschil. We hebben meer rechtstreekse deelnemers. We zijn al met een aantal partijen in gesprek die al heel lang niet zijn geweest en wellicht volgend jaar op de beurs willen staan, denk aan Mexico, Argentinië en China . Ik verwacht er in 2021 gewoon weer bij te zijn als Brand Manager van de Vakantiebeurs”, zo laat Meijer desgevraagd weten. De Vakantiebeurs duurt nog tot en met zondag 19 januari.

