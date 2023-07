KLM heeft haar vernieuwde World Business Class-stoelen geïntroduceerd waarvan alle Boeing 777-toestellen, zowel de Boeing 777-300 als de 777-200, worden voorzien.

De nieuwe World Business Class-stoelen van KLM zijn breder en beschikken over een schuifdeur die zorgt voor meer comfort en privacy. De stoelen zijn gemiddeld 10 – 15 procent lichter dan Business Class-stoelen in hetzelfde segment.

De vernieuwde World Business Class-stoelen bieden passagiers een ruime en comfortabele omgeving tijdens hun vlucht. Enkele hoogtepunten van de nieuwe stoelen zijn:

Directe toegang tot het gangpad voor elke passagier, waardoor bewegingsvrijheid gegarandeerd is.

Een lichtgewicht schuifdeur die gemakkelijk geopend en gesloten kan worden, waardoor passagiers kunnen genieten van een hoger niveau van privacy tijdens werken, relaxen en slapen.

Persoonlijke instelmogelijkheden en handige functionaliteiten, zoals een instelbare ondersteuning voor de onderrug en een relaxmodus met subtiele rugmassage.

De mogelijkheid om de stoel te transformeren in een comfortabel bed van twee meter (198 cm).

Diverse oplaadmogelijkheden voor elektronische apparatuur op een handige locatie binnen handbereik, inclusief draadloos opladen.

Een afsluitbaar kastje met extra opbergruimte en een ingebouwde spiegel.

Een verzonken fleshouder, zodat passagiers hun flesje water veilig kunnen plaatsen, zelfs tijdens eventuele turbulentie.

De nieuwe World Business Class-stoelen zijn ontworpen op basis van uitgebreid klantonderzoek en KLM heeft samengewerkt met de leverancier, JAMCO, om de stoelen verder te verbeteren. De gekozen Jamco Venture stoel in een 1-2-1 opstelling, met directe toegang tot het gangpad voor elke passagier, is al met succes geïmplementeerd in de World Business Class van de Boeing 787-toestellen.

Naar verwachting zal de ombouw van de vliegtuigen binnen een jaar voltooid zijn.